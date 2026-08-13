Sabato 15 agosto concerto “Voci e Strumenti in Chiesa” nel Duomo di Mirano

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Mirano, 13 agosto 2026
Sabato 15 agosto 2026 alle ore 20.45, nel Duomo di San Michele Arcangelo a Mirano, si terrà il concerto "Voci e Strumenti in Chiesa, una nuova visione nella musica sacra", un percorso musicale che condurrà il pubblico nel cuore del Rinascimento veneziano, tra le armonie di Claudio Monteverdi, Gerolamo Frescobaldi ed altri grandi maestri.
Le voci del gruppo vocale Ad Parnassum, con l'accompagnamento dell'ensemble dell'Orchestra da Camera di Venezia, daranno vita a un repertorio di straordinaria intensità spirituale e artistica, capace di trasformare il silenzio della chiesa in un'esperienza di autentica contemplazione.
L'appuntamento speciale è proposto da Fondazione Gabriele Emilia Bianchi e Comune di Mirano nell'ambito della Stagione Concertistica di Mirano con L'Offerta Musicale di Venezia.
Un invito a rallentare, ad ascoltare e a lasciarsi emozionare dalla musica che, da oltre cinque secoli, continua a parlare al cuore.