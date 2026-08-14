Mirano accoglie una delegazione della Provincia cinese dell’Henan: cultura e sport per costruire nuovi scambi

Mirano, 14 agosto 2026

Il Comune di Mirano ha ricevuto una delegazione della Provincia dell'Henan, una delle più grandi e popolose regioni della Cina, presente in Italia per una serie di incontri finalizzati a valutare l'organizzazione nei prossimi mesi di iniziative di scambio culturale e sportivo, in particolare nell'area di Milano e Venezia.

La delegazione era composta da rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Esteri della Provincia dell'Henan e da esponenti del mondo dell'informazione e della comunicazione regionale. Ad accompagnarla Giuseppe Zhu Yuhua, presidente dell'Associazione Cina-Italia di Shanghai.

A rendere possibile l'incontro a Mirano è stato Pietro Biasucci, fondatore e presidente del Centro Internazionale Tigre Bianca e Alfiere dello Sport del Comune di Mirano nel 2023, da oltre vent'anni impegnato nella diffusione delle arti marziali cinesi e nella costruzione di rapporti tra Italia e Cina.

Un legame che nasce dall'esperienza personale di Biasucci nell'Henan. Nel 2002 si trasferì a Dengfeng per approfondire lo studio del Kung Fu cinese presso l'Accademia Song Yang Shaolin Wushu. Tornato in Italia, ha continuato a coltivare quelle relazioni attraverso il Centro Internazionale Tigre Bianca di Mirano, costruendo negli anni un canale stabile di comunicazione e di scambio con il mondo Shaolin e con l'Henan. Il Centro è inoltre rappresentante ufficiale in Italia della Dengfeng Shaolin Wushu Association of China.

La visita si è conclusa con un simbolico scambio di doni tra l'Amministrazione comunale e la delegazione ed è poi proseguita presso il Centro Internazionale Tigre Bianca, dove gli ospiti hanno potuto conoscere direttamente l'attività sviluppata a Mirano.

«È stato un incontro molto interessante, perché nasce da un rapporto costruito nel tempo – dichiara il Sindaco di Mirano Tiziano Baggio –. Ringrazio Pietro Biasucci, che da anni lavora per costruire e mantenere relazioni tra Mirano e l'Henan attraverso lo sport e la cultura. La sua esperienza in Cina e il rapporto costante con il mondo Shaolin hanno creato un canale di comunicazione che oggi può aprire nuove opportunità anche per la nostra città.

Le arti marziali sono sport, ma portano con sé anche cultura, disciplina, rispetto e conoscenza dell'altro. È bello vedere come una passione coltivata per oltre vent'anni possa diventare uno strumento di dialogo tra comunità e Paesi diversi. Se Mirano potrà diventare una delle tappe delle iniziative che si stanno costruendo tra l'Henan e il nostro territorio ne saremo molto contenti: sarebbe il naturale sviluppo di una relazione che viene da lontano e alla quale vogliamo dare continuità».

La visita rappresenta così un ulteriore passo di un rapporto nato grazie allo sport e cresciuto negli anni, con la prospettiva di aprire Mirano a nuove occasioni di incontro e di scambio con la cultura dell'Henan.