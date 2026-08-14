IL COMUNE COMUNICA – Bari e Assisi rinnovano il patto di amicizia nel segno di San Nicola e San Francesco

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - BARI E ASSISI RINNOVANO IL PATTO DI AMICIZIA NEL SEGNO DI SAN NICOLA E SAN FRANCESCO. CASCELLA: "FIGURE UNIVERSALI DI PACE"
Il Comune di Bari , rappresentato da Giusi Cascella, delegato del sindaco per la Rete italiana Città Sane, ha partecipato ad Assisi alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.
"È stata un'occasione importante per rinnovare il patto di amicizia tra Bari e Assisi, siglato il 9 maggio 2018 dagli allora sindaci Antonio Decaro e Stefania Proietti, oggi presidenti delle Regioni Puglia e Umbria – dichiara Giusi Cascella –. Un legame nato nel segno di San Nicola e San Francesco, figure universali di pace, accoglienza e dialogo, i cui valori continuano a unire profondamente le nostre comunità".
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