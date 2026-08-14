Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Potenziati i servizi bus per Inter Betis e Bari Casarano

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - DOPPIO APPUNTAMENTO AL SAN NICOLA NEL WEEKEND DI FERRAGOSTO:

POTENZIATI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E LE AREE DI SOSTA

In occasione dei due incontri di calcio in programma allo stadio San Nicola nel weekend di Ferragosto, AMTAB, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha predisposto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico e l'attivazione delle aree di sosta nelle zone limitrofe allo stadio.

Per quanto riguarda la sosta, i parcheggi nelle aree limitrofe allo stadio saranno attivi sabato 15 agosto dalle ore 9 alle 21 e domenica 16 agosto dalle ore 9 alle 22.30. La tariffa unica giornaliera sarà di 3 euro per le autovetture e 12 euro per i bus.

In occasione di Inter-Betis Siviglia, al fine di decongestionare il traffico nelle zone circostanti lo stadio, AMTAB suggerisce inoltre l'utilizzo del Polipark, collegato al San Nicola attraverso il servizio navetta predisposto per l'occasione. La struttura dispone di 1.384 posti auto coperti e 30 posti riservati alle persone con disabilità.

Al Polipark saranno applicate le tariffe ordinarie: 1 euro entro la prima ora di permanenza, 2 euro entro la seconda ora e 2,50 euro dalla terza ora, quale tariffa massima giornaliera fino alle ore 23. Dalle 23.01 alle 4.59 la tariffa è di 1 euro per ogni ora o frazione di ora.

Il conducente dell'auto potrà utilizzare gratuitamente il bus navetta, mentre per i passeggeri, fino a un massimo di quattro per ciascuna vettura, sarà disponibile un biglietto agevolato al costo di 0,30 euro a persona.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl