IL COMUNE COMUNICA – Potenziati i servizi bus per Inter Betis e Bari Casarano

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - DOPPIO APPUNTAMENTO AL SAN NICOLA NEL WEEKEND DI FERRAGOSTO:
POTENZIATI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E LE AREE DI SOSTA
In occasione dei due incontri di calcio in programma allo stadio San Nicola nel weekend di Ferragosto, AMTAB, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha predisposto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico e l'attivazione delle aree di sosta nelle zone limitrofe allo stadio.
Per quanto riguarda la sosta, i parcheggi nelle aree limitrofe allo stadio saranno attivi sabato 15 agosto dalle ore 9 alle 21 e domenica 16 agosto dalle ore 9 alle 22.30. La tariffa unica giornaliera sarà di 3 euro per le autovetture e 12 euro per i bus.
In occasione di Inter-Betis Siviglia, al fine di decongestionare il traffico nelle zone circostanti lo stadio, AMTAB suggerisce inoltre l'utilizzo del Polipark, collegato al San Nicola attraverso il servizio navetta predisposto per l'occasione. La struttura dispone di 1.384 posti auto coperti e 30 posti riservati alle persone con disabilità.
Al Polipark saranno applicate le tariffe ordinarie: 1 euro entro la prima ora di permanenza, 2 euro entro la seconda ora e 2,50 euro dalla terza ora, quale tariffa massima giornaliera fino alle ore 23. Dalle 23.01 alle 4.59 la tariffa è di 1 euro per ogni ora o frazione di ora.
Il conducente dell'auto potrà utilizzare gratuitamente il bus navetta, mentre per i passeggeri, fino a un massimo di quattro per ciascuna vettura, sarà disponibile un biglietto agevolato al costo di 0,30 euro a persona.