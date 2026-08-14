[Comune Palermo] Sopralluogo asilo nudi via XXVII Maggio. Dichiarazione del presidente della II Circoscrizione, Federico

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - insieme all'assessore Tamajo, alla Polizia Municipale, alla Sicurtrasport e
alla dirigente scolastica dello Sperone–Pertini, Antonella Di Bartolo.
Abbiamo verificato due aspetti fondamentali: la sicurezza della struttura e
le ultime attività necessarie per l'apertura.
Sul fronte della sicurezza, desidero ringraziare pubblicamente il dott.
Basile, che ha raccolto il mio grido di allarme: la sua ditta garantirà un
presidio aggiuntivo a titolo gratuito, rafforzando quanto già predisposto
dall'Amministrazione comunale. È un gesto di grande responsabilità civica
che va riconosciuto e valorizzato.
Per quanto riguarda l'apertura dell'asilo, insieme all'assessore e agli
uffici abbiamo esaminato le lavorazioni residue nelle aree esterne e degli
affinché la struttura possa essere messa a regime e resa operativa nel più
breve tempo possibile per le famiglie dello Sperone.
Ricordo inoltre che l'Amministrazione ha compiuto un lavoro significativo
sugli asili nido: siamo passati da 20 posti a 300. Un risultato importante
di grande valore per la II Circoscrizione».