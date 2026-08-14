Acerbo (Rifondazione): “esplosione a Colleferro conferma insicurezza impianti. Riconvertire subito

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - impianti. Riconvertire subito*
L'esplosione della KNDS Ammo Italy di Colleferro conferma inquietanti
lacune per quanto riguarda la sicurezza degli impianti ad alto rischio in
Italia e nel Lazio nonostante la Direttiva Seveso.
Ma ancor di più si rende evidente che la prospettiva occupazionale di un
territorio e del paese non può essere affidata al riarmo e all'economia di
guerra.
L'esplosione a Colleferro pone una domanda inevitabile: cosa sarebbe
successo se un incidente di questa natura fosse avvenuto ad Anagni, nello
stabilimento KNDS in località La Macchia con l'autostrada A1 a 800 metri in
linea d'aria con la produzione di nitrogelatina?
È esattamente lo scenario che denunciamo da tempo con il comitato no war
della Valle del Sacco.
Governo, Regione e enti locali hanno il dovere di garantire la piena
applicazione della Direttiva Seveso in tutti gli impianti ad alto rischio.
Sosteniamo i comitati che nel territorio di Colleferro e Anagni si sono
mobilitati contro l'industria bellica e per la riconversione verso settori
civili, ecologici e socialmente utili.
Comunista