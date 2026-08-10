[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 524 (La frazione di Isola in festa per San Lorenzo con musica, giochi e stand con prodotti tipici) + foto

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - LA FRAZIONE DI ISOLA IN FESTA PER SAN LORENZO CON MUSICA, GIOCHI E STAND
Domani e dopodomani (*m**artedì 11*e *mercoledì 12 agosto*)la frazione
Isola di San Severino Marche si vestirà a festa per celebrare
laricorrenza diSan Lorenzo, suo patrono e protettore, con l'evento
"Isola in Festa".
La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di San
Severino Marche,rappresenta un classico e sentito momento di
aggregazione per la comunità locale unendo la tradizione religiosa al
divertimento popolare e alla valorizzazione delle tipicità locali.
Questo il programma: martedì 11 agosto, alle ore 21, gara di briscola a
coppie con ricchi premi in palio per i vincitori. Mercoledì 11 agosto,
alle ore 19, santa messa solenne presieduta da padre Luciano Genga. A
seguire momento conviviale con stand gastronomici e prodotti tipici.
Dalle ore 21 serata danzante sulla storica "Pista d'Acciaio" con
l'animazione e la musica dal vivo di Andrea Pugnotti e Michela Serretti.
L'offerta enogastronomica saràarricchita daprodotti tipici locali a
chilometro zero, pensati per valorizzare le eccellenze del territorio e
le filiere corte locali. Ad accompagnare le serate vi saranno inoltre i
classici giochi popolari per grandi e bambini.
/Nella foto: la frazione di Isola/