SFALCIO VERDE PUBBLICO, LE TEMPERATURE ESTREME E GLI INTERVENTI PER I FORTUNALI DI LUGLIO FANNO SLITTARE GLI INTERVENTI ORDINARI (DI DUE SETTIMANE). IN VIA STRAORDINARIA 27 SQUADRE AL LAVORO DEDICATE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE VERDE

FORTUNALI DI LUGLIO FANNO SLITTARE GLI INTERVENTI ORDINARI (DI DUE

SETTIMANE).

PATRIMONIO COMUNALE VERDE

Ferrara, 10 agosto 2026 – Il caldo e le temperature estreme, così come i

fortunali che hanno colpito duramente il territorio il 15 e il 21 luglio

scorso, stanno facendo slittare di circa due settimane gli interventi di

manutenzione ordinaria del verde pubblico, come lo sfalcio dell'erba.

"In questi giorni stanno arrivando diverse segnalazioni da parte dei

cittadini sul mancato sfalcio dell'erba. Stiamo convivendo con due eventi

di portata straordinaria rispetto al passato: l'emergenza caldo e i danni

conseguenti ai temporali di luglio, che stanno comportando oltre 500 alberi

caduti da rimuovere e interventi extra. Questi fattori, purtroppo, stanno

creando dei rallentamenti rispetto al cronoprogramma degli interventi

ordinari. Si tratta di una situazione generalizzata che non investe solo

Ferrara, ma accomuna anche altre realtà colpite", spiega il presidente di

Ferrara Tua, Luca Cimarelli.

"A oggi il ritardo nelle operazioni è di circa due settimane. In merito

allo sfalcio, in accordo con l'Amministrazione comunale, ci stiamo

concentrando sugli interventi stradali. In questi giorni, grazie a un

numero straordinario di squadre sul campo, stiamo continuando senza sosta

anche a rimuovere gli alberi e rami caduti. Una volta sgomberati, si

procederà col taglio dell'erba anche in queste aree. Diverse segnalazioni

riguardano rotatorie e cigli stradali che non sono di competenza comunale.

Stiamo trasmettendo alle realtà preposte le criticità raccolte dai

cittadini", conclude Cimarelli.

I temporali di luglio hanno causato danni di eccezionale gravità al

patrimonio arboreo e alle infrastrutture verdi cittadine: sono caduti circa

530 alberi, oltre a numerosi rami di grosso calibro e ramaglie. I danni

hanno interessato anche i sottoservizi, complicando ulteriormente le

operazioni di rimozione.

L'ordinanza regionale contro il rischio da temperature estreme sta

comportando inoltre un contingentamento degli interventi. Essa prevede uno stop

dei lavori nelle giornate di allerta rossa dalle ore 12.30 alle 16.00,

tuttavia anche nelle altre giornate con le temperature elevate le ditte sul

campo cercano di avere sempre un occhio di riguardo a salvaguardia della

salute dei lavoratori.

interventi conseguenti al maltempo e 17 squadre dedicate alla raccolta di

rami e allo sfalcio, a cui si aggiungono ulteriori 2 squadre dedicate alla

manutenzione di bauletti stradali e arredi urbani. In totale sono quindi 27

squadre operative, un numero di operatori mai raggiunto prima per queste

attività.

Di fronte a un'emergenza di queste dimensioni, la priorità è stata

necessariamente data alla rimozione di alberi e ai rami pericolosi per la

sicurezza pubblica, a scapito delle ordinarie attività di sfalcio. Su tutte

le aree colpite dal maltempo è infatti necessario ricalibrare il programma

dei lavori, rimuovendo prima i rami a terra e procedendo solo

successivamente al taglio dell'erba, con un naturale allungamento dei tempi

di lavorazione.

In questa fase, dunque, le attività di sfalcio si concentrano sulle

banchine stradali, per motivi di sicurezza, e sulle aree di maggiore

fruizione pubblica. Le restanti aree saranno progressivamente raggiunte non

appena le squadre completeranno gli interventi prioritari. Il pieno

recupero delle attività ordinarie di sfalcio è previsto nelle prossime

settimane, compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni meteo.

*– *