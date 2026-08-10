SFALCIO VERDE PUBBLICO, LE TEMPERATURE ESTREME E GLI INTERVENTI PER I FORTUNALI DI LUGLIO FANNO SLITTARE GLI INTERVENTI ORDINARI (DI DUE SETTIMANE). IN VIA STRAORDINARIA 27 SQUADRE AL LAVORO DEDICATE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE VERDE

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - FORTUNALI DI LUGLIO FANNO SLITTARE GLI INTERVENTI ORDINARI (DI DUE
SETTIMANE).
PATRIMONIO COMUNALE VERDE
Ferrara, 10 agosto 2026 – Il caldo e le temperature estreme, così come i
fortunali che hanno colpito duramente il territorio il 15 e il 21 luglio
scorso, stanno facendo slittare di circa due settimane gli interventi di
manutenzione ordinaria del verde pubblico, come lo sfalcio dell'erba.
"In questi giorni stanno arrivando diverse segnalazioni da parte dei
cittadini sul mancato sfalcio dell'erba. Stiamo convivendo con due eventi
di portata straordinaria rispetto al passato: l'emergenza caldo e i danni
conseguenti ai temporali di luglio, che stanno comportando oltre 500 alberi
caduti da rimuovere e interventi extra. Questi fattori, purtroppo, stanno
creando dei rallentamenti rispetto al cronoprogramma degli interventi
ordinari. Si tratta di una situazione generalizzata che non investe solo
Ferrara, ma accomuna anche altre realtà colpite", spiega il presidente di
Ferrara Tua, Luca Cimarelli.
"A oggi il ritardo nelle operazioni è di circa due settimane. In merito
allo sfalcio, in accordo con l'Amministrazione comunale, ci stiamo
concentrando sugli interventi stradali. In questi giorni, grazie a un
numero straordinario di squadre sul campo, stiamo continuando senza sosta
anche a rimuovere gli alberi e rami caduti. Una volta sgomberati, si
procederà col taglio dell'erba anche in queste aree. Diverse segnalazioni
riguardano rotatorie e cigli stradali che non sono di competenza comunale.
Stiamo trasmettendo alle realtà preposte le criticità raccolte dai
cittadini", conclude Cimarelli.
I temporali di luglio hanno causato danni di eccezionale gravità al
patrimonio arboreo e alle infrastrutture verdi cittadine: sono caduti circa
530 alberi, oltre a numerosi rami di grosso calibro e ramaglie. I danni
hanno interessato anche i sottoservizi, complicando ulteriormente le
operazioni di rimozione.
L'ordinanza regionale contro il rischio da temperature estreme sta
comportando inoltre un contingentamento degli interventi. Essa prevede uno stop
dei lavori nelle giornate di allerta rossa dalle ore 12.30 alle 16.00,
tuttavia anche nelle altre giornate con le temperature elevate le ditte sul
campo cercano di avere sempre un occhio di riguardo a salvaguardia della
salute dei lavoratori.
interventi conseguenti al maltempo e 17 squadre dedicate alla raccolta di
rami e allo sfalcio, a cui si aggiungono ulteriori 2 squadre dedicate alla
manutenzione di bauletti stradali e arredi urbani. In totale sono quindi 27
squadre operative, un numero di operatori mai raggiunto prima per queste
attività.
Di fronte a un'emergenza di queste dimensioni, la priorità è stata
necessariamente data alla rimozione di alberi e ai rami pericolosi per la
sicurezza pubblica, a scapito delle ordinarie attività di sfalcio. Su tutte
le aree colpite dal maltempo è infatti necessario ricalibrare il programma
dei lavori, rimuovendo prima i rami a terra e procedendo solo
successivamente al taglio dell'erba, con un naturale allungamento dei tempi
di lavorazione.
In questa fase, dunque, le attività di sfalcio si concentrano sulle
banchine stradali, per motivi di sicurezza, e sulle aree di maggiore
fruizione pubblica. Le restanti aree saranno progressivamente raggiunte non
appena le squadre completeranno gli interventi prioritari. Il pieno
recupero delle attività ordinarie di sfalcio è previsto nelle prossime
settimane, compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni meteo.
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