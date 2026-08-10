AMBIENTE, IL COMUNE DI ROCCASECCA INFORMA: “UN MESE DI AZIONI CONCRETE A TUTELA DEL TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - TUTELA DEL TERRITORIO"*
*Ricorso al Consiglio di Stato, osservazioni al nuovo Piano Rifiuti,
confronto con i Comuni del territorio e richiesta di chiarimenti sul ciclo
dei rifiuti: l'Amministrazione fa il punto sulle iniziative intraprese*
Il Comune di Roccasecca informa rispetto alle azioni messe in campo
nell'ultimo mese per la tutela ambientale e del territorio, con particolare
riferimento alla discarica di Cerreto, non più in esercizio dal 31 marzo
2021, facendo il punto sulle attività portate avanti nelle ultime settimane
e ribadendo la volontà di affrontare la questione attraverso atti,
documenti, dati e strumenti istituzionali.
Tra le iniziative più rilevanti vi è il mandato conferito dalla Giunta
comunale per proporre ricorso al Consiglio di Stato in merito alla
legittimità dell'autorizzazione ambientale.
Parallelamente, il Comune ha lavorato alla predisposizione delle
successivamente approvate dalla Giunta. Nel documento vengono evidenziate
le ragioni ostative relative al sito di Cerreto e sono state recepite anche
le osservazioni formulate dai comitati e dalle associazioni ambientaliste.
Un lavoro che l'Amministrazione ha condiviso con il territorio. Come
convenuto nella riunione dei Sindaci del 2 luglio scorso, convocata dal
Comune di Roccasecca e svoltasi presso Palazzo Boncompagni, è stata
trasmessa alle amministrazioni presenti la bozza di deliberazione del
Consiglio comunale contenente le osservazioni al nuovo Piano Regionale dei
Rifiuti. Nella proposta sono confluite anche le istanze formulate dalle
realtà associative e ambientaliste.
La stessa bozza è stata poi sottoposta all'attenzione della Consulta dei
Sindaci del Cassinate, riunitasi presso il Comune di Cassino il 4 agosto
2026. L'obiettivo è chiaro: costruire una posizione condivisa del
territorio, affinché le criticità evidenziate possano essere rappresentate
con una voce comune e più forte nei confronti delle istituzioni competenti.
Un ulteriore fronte di intervento riguarda il ciclo dei rifiuti. Alla luce
delle notizie emerse nell'ultimo periodo, il Comune di Roccasecca ha
formalmente richiesto alla Società Ambiente Frosinone un'attestazione
lavorati siano stati avviati a recupero e se, di conseguenza, sia stato
azzerato il conferimento di scarti in discarica. Un dato che, qualora
confermato, potrebbe assumere un'importanza significativa, perché
consentirebbe di valutare in maniera concreta l'effettiva necessità di una
discarica nell'ambito del ciclo dei rifiuti della provincia di Frosinone e
di conseguenza la coerenza delle previsioni contenute nel nuovo Piano.
Le azioni intraprese si inseriscono in un metodo di lavoro che il Comune di
Roccasecca porta avanti dal 2016 e che ha contribuito, nel 2021, al
raggiungimento dell'obiettivo della chiusura della discarica.
Su temi così importanti le parole, da sole, non bastano – sottolinea
l'Amministrazione comunale –. Servono atti concreti, documenti, dati e
riscontri ufficiali. È attraverso questi strumenti che un'Amministrazione
può tutelare seriamente e concretamente l'interesse pubblico e il proprio
territorio.