AMBIENTE, IL COMUNE DI ROCCASECCA INFORMA: “UN MESE DI AZIONI CONCRETE A TUTELA DEL TERRITORIO

TUTELA DEL TERRITORIO"*

*Ricorso al Consiglio di Stato, osservazioni al nuovo Piano Rifiuti,

confronto con i Comuni del territorio e richiesta di chiarimenti sul ciclo

dei rifiuti: l'Amministrazione fa il punto sulle iniziative intraprese*

Il Comune di Roccasecca informa rispetto alle azioni messe in campo

nell'ultimo mese per la tutela ambientale e del territorio, con particolare

riferimento alla discarica di Cerreto, non più in esercizio dal 31 marzo

2021, facendo il punto sulle attività portate avanti nelle ultime settimane

e ribadendo la volontà di affrontare la questione attraverso atti,

documenti, dati e strumenti istituzionali.

Tra le iniziative più rilevanti vi è il mandato conferito dalla Giunta

comunale per proporre ricorso al Consiglio di Stato in merito alla

legittimità dell'autorizzazione ambientale.

Parallelamente, il Comune ha lavorato alla predisposizione delle

successivamente approvate dalla Giunta. Nel documento vengono evidenziate

le ragioni ostative relative al sito di Cerreto e sono state recepite anche

le osservazioni formulate dai comitati e dalle associazioni ambientaliste.

Un lavoro che l'Amministrazione ha condiviso con il territorio. Come

convenuto nella riunione dei Sindaci del 2 luglio scorso, convocata dal

Comune di Roccasecca e svoltasi presso Palazzo Boncompagni, è stata

trasmessa alle amministrazioni presenti la bozza di deliberazione del

Consiglio comunale contenente le osservazioni al nuovo Piano Regionale dei

Rifiuti. Nella proposta sono confluite anche le istanze formulate dalle

realtà associative e ambientaliste.

La stessa bozza è stata poi sottoposta all'attenzione della Consulta dei

Sindaci del Cassinate, riunitasi presso il Comune di Cassino il 4 agosto

2026. L'obiettivo è chiaro: costruire una posizione condivisa del

territorio, affinché le criticità evidenziate possano essere rappresentate

con una voce comune e più forte nei confronti delle istituzioni competenti.

Un ulteriore fronte di intervento riguarda il ciclo dei rifiuti. Alla luce

delle notizie emerse nell'ultimo periodo, il Comune di Roccasecca ha

formalmente richiesto alla Società Ambiente Frosinone un'attestazione

lavorati siano stati avviati a recupero e se, di conseguenza, sia stato

azzerato il conferimento di scarti in discarica. Un dato che, qualora

confermato, potrebbe assumere un'importanza significativa, perché

consentirebbe di valutare in maniera concreta l'effettiva necessità di una

discarica nell'ambito del ciclo dei rifiuti della provincia di Frosinone e

di conseguenza la coerenza delle previsioni contenute nel nuovo Piano.

Le azioni intraprese si inseriscono in un metodo di lavoro che il Comune di

Roccasecca porta avanti dal 2016 e che ha contribuito, nel 2021, al

raggiungimento dell'obiettivo della chiusura della discarica.

Su temi così importanti le parole, da sole, non bastano – sottolinea

l'Amministrazione comunale –. Servono atti concreti, documenti, dati e

riscontri ufficiali. È attraverso questi strumenti che un'Amministrazione

può tutelare seriamente e concretamente l'interesse pubblico e il proprio

territorio.