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Lombardia

Basiglio – Al via il primo Palio di Basiglio”: iscrizioni aperte

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Basiglio (MI)

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - *La sfida a squadre, formate senza limiti di età dei partecipanti, vedrà
fronteggiarsi i diversi quartieri del territorio, dall'11 al 13 settembre,
all'interno della festa patronale "Basiglio è…"*

*Basiglio* (10 agosto 2026) – Dall'11 al 13 settembre, all'interno della
festa patronale "Basiglio è…", si svolgerà la prima edizione del "Palio di
Basiglio": una sfida a squadre che coinvolgerà i diversi quartieri del
territorio in un weekend di giochi, divertimento e condivisione.

«Abbiamo deciso di introdurre – spiega la sindaca Lidia Reale –
un'iniziativa che valorizzi ancora di più il senso di appartenenza
attraverso una competizione coinvolgente e divertente. Infatti, è una
manifestazione nata con l'obiettivo di unire, includere e fare comunità».

A sfidarsi saranno le diverse realtà del territorio di Basiglio: le
residenze di Milano 3, i nuovi quartieri di Milano 3.0, il centro storico,
Cascina Colombaia, Habitat e il Borgo Vione. Ciascun quartiere avrà la sua
squadra, con un capitano e propri colori, che potrà partecipare liberamente
alle prove che preferisce.

Nessuno è troppo piccolo o troppo grande per partecipare: possono scendere
in campo e contribuire al risultato della propria squadra bambini, genitori
e nonni, senza limiti di età.

(AGENPARL)
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