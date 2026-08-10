Migranti, Bonelli: “Meloni costruisce false emergenze mentre la crisi climatica rende l’Europa invivibile

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - climatica rende l'Europa invivibile"
«Meloni e Frederiksen dichiarano di voler "difendere l'Europa"
dall'immigrazione, mentre tacciono sulla vera emergenza che sta rendendo il
nostro continente sempre più invivibile: la crisi climatica. In appena due
settimane di caldo estremo si stimano quasi 15 mila decessi in Europa. I
fiumi si prosciugano, l'acqua potabile viene razionata in numerosi comuni e
gli incendi hanno già devastato circa mezzo milione di ettari nell'Unione
europea, più del doppio della media degli ultimi vent'anni. In Italia,
all'8 agosto, sono bruciati circa 80 mila ettari: il 135% in più rispetto
alla media ventennale.» Cos' in una nota Angelo Bonelli parlamentare Avs