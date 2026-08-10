Immigrazione, Testa (FDI): Anche Danimarca di sinistra a fianco dell’Italia

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Italia e Danimarca in prima fila contro l'immigrazione e quasi tutto il resto d'Europa al loro fianco.
Ormai il tempo dell'ipocrisia e del finto buonismo sull'immigrazione è scaduto, occorrono politiche di accoglienza certe e condivise che portino ad una vera integrazione.
Non si può più pensare che l'Europa possa accogliere tutti senza tenere conto della richiesta di lavoro, alla base di qualsiasi ingresso.
Ormai sono pochi i paesi ancora ideologizzati sull'immigrazione: ma è un'ideologizzazione utile solo a raccogliere i voti della sinistra estrema. Persino paesi di sinistra, come la Danimarca, stanno sposando le politiche migratorie della nostra nazione sia in termini di rimpatri che di centri di accoglienza extraterritoriali.
Questa è la strada giusta da percorrere continuando ad essere il più attivi possibile sul fronte delle espulsioni nei confronti di chi delinque.
Tutte queste azioni garantiscono una vera integrazione e soprattutto più sicurezza nelle nostre città".
(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Italia e Danimarca in prima fila contro l'immigrazione e quasi tutto il resto d'Europa al loro fianco.