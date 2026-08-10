[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 523 (Torna l’evento “Street Food”: dal 3 al 6 settembre appuntamento in piazza Del Popolo) + foto

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - AGOSTO 2026
nuova attesissima edizione della rassegna "Street Food", in programma da
giovedì 3 a domenica 6 settembre. Quattro serate all'insegna del buon
cibo, della musica live e della convivialità a ingresso completamente
libero.
Con lo slogan "Good Food, Good Mood", la manifestazione trasformerà il
cuore pulsante di San Severino Marche in un ristorante a cielo aperto.
Gli stand gastronomici apriranno ogni sera a partire dalle ore 19,
offrendo un ricco ventaglio di proposte culinarie su ruote, abbinate a
selezioni di birre artigianali e intrattenimento per tutte le età.
Ad accompagnare le degustazioni vi sarà una ricca programmazione
musicale che spazierà tra generi e sonorità differenti, con spettacoli
dal vivo e djset ogni sera a partire dal tardo pomeriggio.
Questo il programma degli eventi live: giovedì 3 settembre "Spaghetti dj
set", una selezione musicale travolgente per inaugurare al meglio la
rassegna, venerdì 4 settembre "Sound Better Band" con musica dal vivo ed
energia per far cantare e ballare l'intera piazza, sabato 5 settembre
"Veronica Key Band", loshow musicale d'impatto per il grande sabato sera
della manifestazione, domenica 6 settembre "Down South London", gran
finale con un suggestivo tributo alla leggendaria rock band britannica
dei Pink Floyd.
Durante tutti i quattro giorni della manifestazione torna in città anche
la propota "Escape City": un'esperienza avvincente per giocare, sfidarsi
in squadra e scoprire le meraviglie artistiche e storiche di San
Severino Marche in modo originale e coinvolgente. Per info e
prenotazioni ci si può rivolgere al numero di
/Nella foto: una precedente edizione dell'iniziativa/