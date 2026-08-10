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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – il sindaco Vito Leccese a Livorno il 24 settembre per ricordare Igor Protti

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - IL SINDACO VITO LECCESE A LIVORNO IL 24 SETTEMBRE

PER RICORDARE IGOR PROTTI

IN CAMPO LE VECCHIE GLORIE DEL LIVORNO E L'ASD BARI 93

Il prossimo 24 settembre il sindaco di Bari Vito Leccese sarà a Livorno in occasione della giornata dedicata alla memoria di Igor Protti , indimenticato attaccante che ha legato una parte importante della propria carriera e della propria vita sportiva alle città di Bari e Livorno.

Allo stadio Armando Picchi si disputerà un'amichevole di beneficenza tra le Vecchie Glorie del Livorno e l'ASD Bari 93 , associazione che riunisce numerosi ex calciatori biancorossi. In campo sono attesi, tra gli altri, i fratelli Lucarelli, Chiellini, Galante, Amelia e Ruotolo per il Livorno e Materazzi, Tovalieri, Alessio, Fontana, Amoruso, Ventola, Bigica e Barone per la formazione barese.

Le due squadre saranno accompagnate dai sindaci di Bari e Livorno, Vito Leccese e Luca Salvetti, alla presenza della famiglia di Protti, per rinnovare il legame tra le due città nel ricordo di un calciatore che ha lasciato un segno profondo in entrambe le tifoserie.

(AGENPARL)
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