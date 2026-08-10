Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Av/Ac Sa-Rc. Ferrante (Mit), Nuovo passo sul lotto 1A, avanti con un’opera strategica

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "L'avanzamento dei lavori sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria rappresenta un ulteriore, concreto passo avanti nella realizzazione di un'opera strategica per il sistema infrastrutturale del Mezzogiorno e per la competitività del Paese". Lo dichiara il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia. "Il completamento della galleria Serra Lunga e l'avvio dello scavo della galleria Sicignano – aggiunge – dimostrano che il cantiere procede concretamente e su più fronti. Sono circa 35 i chilometri di nuova linea in costruzione in provincia di Salerno, con 20 gallerie e 19 viadotti: numeri che danno la misura della complessità e della portata di un'opera destinata a cambiare profondamente la mobilità ferroviaria del Sud. Come Mit stiamo lavorando con la massima determinazione alla realizzazione di questa infrastruttura, che costituisce un tassello fondamentale della connessione ferroviaria tra Nord e Sud e si inserisce nel Corridoio europeo Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. La Salerno-Reggio Calabria non è soltanto una nuova linea ferroviaria: è un investimento sulla capacità dei nostri territori di essere più connessi, accessibili e competitivi. L'avanzamento dei lavori conferma che la grande stagione infrastrutturale che abbiamo inaugurato sta procedendo: continueremo a seguirne con la massima attenzione ogni fase, perché ogni metro di nuova ferrovia costruito – conclude Ferrante – contribuisce a unire sempre di più il Paese e a rendere il Sud sempre più protagonista della crescita dell'Italia".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl