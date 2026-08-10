Viabilità nebroidea, sulla S.P. 161/bis scatta il limite di 30 km/h

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - La misura tra Sant'Agata Militello e Militello Rosmarino dopo i rilievi sui dissesti della carreggiata. Previsti lavori sui tratti più ammalorati
Scatta il limite di velocità a 30 chilometri orari sulla S.P. 161/bis, nei territori di Sant'Agata Militello e Militello Rosmarino.
La Città Metropolitana di Messina ha adottato il provvedimento dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio Manutenzione Stradale della zona omogenea Nebrodi, che hanno rilevato dissesti del piano viabile e la necessità di rafforzare, in alcuni tratti, le protezioni laterali.
Il progetto prevede la sistemazione dei tratti della carreggiata maggiormente ammalorati, la collocazione di alcuni segmenti di barriera di sicurezza e il potenziamento della segnaletica. Gli interventi sono destinati a incidere sulle principali criticità riscontrate durante le verifiche tecniche e a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità.
Dott. Giuseppe Spanò