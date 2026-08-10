AVVISO DISINFESTAZIONE COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - DISINFESTAZIONE ANTIZANZARE
Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto sarà effettuato un intervento di disinfestazione antizanzare suL territorio comunale.
Durante l'intervento si raccomanda di:
• tenere chiuse porte e finestre;
• ritirare il bucato e gli oggetti lasciati all'aperto;
• proteggere alimenti, frutta, verdura e ortaggi;
• tenere al riparo gli animali domestici;
• evitare di sostare nelle aree interessate dal trattamento.
Ricordiamo inoltre di eliminare i ristagni d'acqua nei giardini e nei sottovasi: la collaborazione di tutti aiuta a ridurre la proliferazione delle zanzare.
🌧️ In caso di maltempo, l'intervento sarà riprogrammato.
(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - DISINFESTAZIONE ANTIZANZARE