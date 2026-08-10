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Sicilia

[Comune Palermo] Aeroporto Falcone Borsellino. Dichiarazione sindaco Lagalla

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "In questi tre giorni, mentre l'attività dell'Etna ha provocato pesanti
ripercussioni sul traffico aereo siciliano e l'aeroporto di Catania ha
dovuto fare i conti con numerosi voli dirottati e riprogrammati, Palermo ha
saputo ancora una volta dimostrare la propria capacità di accoglienza e di
risposta alle emergenze.

L'aeroporto Falcone-Borsellino ha sostenuto uno sforzo straordinario, in un
periodo particolarmente delicato come quello estivo, quando lo scalo
palermitano opera già con livelli di traffico molto elevati. In questi
giorni sono stati circa 100 i voli dirottati da Catania a Palermo, mentre
90 voli originariamente previsti in partenza da Catania sono stati
riprogrammati con partenza da Palermo.

Numeri che danno la misura della dimensione dello sforzo affrontato, ma
soprattutto del grande lavoro che è stato necessario per garantire la
migliore gestione possibile di una situazione emergenziale e limitare i
disagi per migliaia di passeggeri.

Per questo è doveroso rivolgere un ringraziamento e un sincero
apprezzamento a tutto il personale della Gesap, agli handler, alle forze
dell'ordine, a Enac ed Enav e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno
lavorato senza sosta in queste ore.

A loro va la nostra gratitudine per la professionalità, la disponibilità e
lo spirito di servizio dimostrati. In una situazione complessa, con un
traffico eccezionalmente intenso e con decisioni operative che spesso
devono essere assunte in tempi rapidissimi, il lavoro di squadra ha
consentito di assorbire una parte significativa dell'emergenza e di
contenere le conseguenze per i viaggiatori".

Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

(AGENPARL)
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