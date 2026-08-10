[Comune Palermo] Aeroporto Falcone Borsellino. Dichiarazione sindaco Lagalla

"In questi tre giorni, mentre l'attività dell'Etna ha provocato pesanti

ripercussioni sul traffico aereo siciliano e l'aeroporto di Catania ha

dovuto fare i conti con numerosi voli dirottati e riprogrammati, Palermo ha

saputo ancora una volta dimostrare la propria capacità di accoglienza e di

risposta alle emergenze.

L'aeroporto Falcone-Borsellino ha sostenuto uno sforzo straordinario, in un

periodo particolarmente delicato come quello estivo, quando lo scalo

palermitano opera già con livelli di traffico molto elevati. In questi

giorni sono stati circa 100 i voli dirottati da Catania a Palermo, mentre

90 voli originariamente previsti in partenza da Catania sono stati

riprogrammati con partenza da Palermo.

Numeri che danno la misura della dimensione dello sforzo affrontato, ma

soprattutto del grande lavoro che è stato necessario per garantire la

migliore gestione possibile di una situazione emergenziale e limitare i

disagi per migliaia di passeggeri.

Per questo è doveroso rivolgere un ringraziamento e un sincero

apprezzamento a tutto il personale della Gesap, agli handler, alle forze

dell'ordine, a Enac ed Enav e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno

lavorato senza sosta in queste ore.

A loro va la nostra gratitudine per la professionalità, la disponibilità e

lo spirito di servizio dimostrati. In una situazione complessa, con un

traffico eccezionalmente intenso e con decisioni operative che spesso

devono essere assunte in tempi rapidissimi, il lavoro di squadra ha

consentito di assorbire una parte significativa dell'emergenza e di

contenere le conseguenze per i viaggiatori".

Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.