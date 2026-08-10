[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 522 (Il prestigioso quotidiano spagnolo “La Vanguardia” celebra i teatri condominiali all’italiana patrimonio Unesco: riflettori puntati sul Feronia) + foto

AGOSTO 2026

IL PRESTIGIOSO QUOTIDIANO SPAGNOLO "LA VANGUARDIA" CELEBRA I TEATRI

CONDOMINIALI ALL'ITALIANA PATRIMONIO UNESCO: IRIFLETTORI SUL FERONIA

Il recente e storico riconoscimento da parte dell'Unescoche ha iscritto

nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità i teatri condominiali

all'italiana dell'Italia Centrale, continua a suscitare un forte ed

entusiastico eco sulla stampa internazionale. A dedicare un approfondito

e prestigioso servizio a questa eccellenza di casa nostraè stato "La

Vanguardia", uno dei quotidiani più diffusi e autorevoli della Spagna.

Nel reportage, a firma del corrispondente Francesco Olivo, intitolato

significativamente "I vicini che costruivano teatri", la testata di

Barcellona offre uno spaccato affascinante di quella che definisce una

realtà "quasi sconosciuta al di fuori dell'Italia" ma radicata nel

Dnaprofondo dei Comuni e dei borghi del Centro Italia.

Partendo dall'orgoglio delle comunità delle Marche, dell'Umbria e della

Romagna – nate sotto lo Stato Pontificio e storicamente abituate a

un'ampia autonomia gestionale –, "La Vanguardia" spiega come, tra il

XVII e il XIX secolo, il concetto moderno di "condominio" non indicasse

una semplice palazzina residenziale, bensì un'autentica società di

cittadini. Famiglie, nobili e successivamente borghesi si univano,

raccoglievano fondi, acquistavano quote e diventavano comproprietari

dell'edificio teatrale della propria città, garantendosi il diritto

d'uso dei palchi e facendosi carico della vita culturale della comunità.

Un modello virtuoso di partecipazione civica e autofinanziamento che ha

portato alla straordinaria densità teatrale che si registra ancora oggi:

la sola provincia di Macerata conta ben 27 teatri storici distribuiti in

55 Comuni, molti dei quali con meno di mille abitanti.

I riflettoridel servizio pubblicato dal giornalespagnolo si accendono

sul teatro comunale Feronia di San Severino Marche, citato come uno

degli esempi meglio conservati ed emblematici dell'intera rete.

L'articolo si avvale del prezioso contributo del direttore dei Teatri di

Sanseverino, Francesco Rapaccioni dalle cui paroleemerge chiaramente la

valenza sociologica di questa istituzione: se nel regolamento del 1699

l'accesso alla proprietà era riservato esclusivamente alle famiglie

aristocratiche titolate a eleggere i consoli, già nel 1734 il diritto

venne esteso a tutta la nobiltà, segnando un primo, chiarissimo segnale

dello spirito illuminista. Tra il 1823 e il 1828 – anni in cui nacque

l'attuale e splendida struttura in muratura ideata dall'architetto

Ireneo Aleandri, inaugurata nel 1828 con due opere di Gioachino Rossini

– la comproprietà si aprì ufficialmente alla borghesia e si affermò la

trasmissione ereditaria per linea femminile. Successivamente, la

diversificazione delle tariffe d'ingresso in base al ceto lasciò spazio,

nella seconda metà dell'Ottocento, all'ingresso nei regolamenti di una

nuova classe sociale: gli operai. Se oggi la comproprietà privata è per

lo più transitata al patrimonio pubblico municipale, lo spirito

fondativo di queste piazze coperte della cultura rimane intatto.

L'attenzione di una testata di rilievo globale come La Vanguardia

conferma l'eccezionale forza attrattiva del Feronia e del sistema

teatrale marchigiano, capaci di proiettare la storia, la cultura e

l'identità di San Severino Marche su uno scenario internazionale di

primissimo piano.