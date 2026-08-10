[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 522 (Il prestigioso quotidiano spagnolo “La Vanguardia” celebra i teatri condominiali all’italiana patrimonio Unesco: riflettori puntati sul Feronia) + foto

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - AGOSTO 2026
IL PRESTIGIOSO QUOTIDIANO SPAGNOLO "LA VANGUARDIA" CELEBRA I TEATRI
CONDOMINIALI ALL'ITALIANA PATRIMONIO UNESCO: IRIFLETTORI SUL FERONIA
Il recente e storico riconoscimento da parte dell'Unescoche ha iscritto
nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità i teatri condominiali
all'italiana dell'Italia Centrale, continua a suscitare un forte ed
entusiastico eco sulla stampa internazionale. A dedicare un approfondito
e prestigioso servizio a questa eccellenza di casa nostraè stato "La
Vanguardia", uno dei quotidiani più diffusi e autorevoli della Spagna.
Nel reportage, a firma del corrispondente Francesco Olivo, intitolato
significativamente "I vicini che costruivano teatri", la testata di
Barcellona offre uno spaccato affascinante di quella che definisce una
realtà "quasi sconosciuta al di fuori dell'Italia" ma radicata nel
Dnaprofondo dei Comuni e dei borghi del Centro Italia.
Partendo dall'orgoglio delle comunità delle Marche, dell'Umbria e della
Romagna – nate sotto lo Stato Pontificio e storicamente abituate a
un'ampia autonomia gestionale –, "La Vanguardia" spiega come, tra il
XVII e il XIX secolo, il concetto moderno di "condominio" non indicasse
una semplice palazzina residenziale, bensì un'autentica società di
cittadini. Famiglie, nobili e successivamente borghesi si univano,
raccoglievano fondi, acquistavano quote e diventavano comproprietari
dell'edificio teatrale della propria città, garantendosi il diritto
d'uso dei palchi e facendosi carico della vita culturale della comunità.
Un modello virtuoso di partecipazione civica e autofinanziamento che ha
portato alla straordinaria densità teatrale che si registra ancora oggi:
la sola provincia di Macerata conta ben 27 teatri storici distribuiti in
55 Comuni, molti dei quali con meno di mille abitanti.
I riflettoridel servizio pubblicato dal giornalespagnolo si accendono
sul teatro comunale Feronia di San Severino Marche, citato come uno
degli esempi meglio conservati ed emblematici dell'intera rete.
L'articolo si avvale del prezioso contributo del direttore dei Teatri di
Sanseverino, Francesco Rapaccioni dalle cui paroleemerge chiaramente la
valenza sociologica di questa istituzione: se nel regolamento del 1699
l'accesso alla proprietà era riservato esclusivamente alle famiglie
aristocratiche titolate a eleggere i consoli, già nel 1734 il diritto
venne esteso a tutta la nobiltà, segnando un primo, chiarissimo segnale
dello spirito illuminista. Tra il 1823 e il 1828 – anni in cui nacque
l'attuale e splendida struttura in muratura ideata dall'architetto
Ireneo Aleandri, inaugurata nel 1828 con due opere di Gioachino Rossini
– la comproprietà si aprì ufficialmente alla borghesia e si affermò la
trasmissione ereditaria per linea femminile. Successivamente, la
diversificazione delle tariffe d'ingresso in base al ceto lasciò spazio,
nella seconda metà dell'Ottocento, all'ingresso nei regolamenti di una
nuova classe sociale: gli operai. Se oggi la comproprietà privata è per
lo più transitata al patrimonio pubblico municipale, lo spirito
fondativo di queste piazze coperte della cultura rimane intatto.
L'attenzione di una testata di rilievo globale come La Vanguardia
conferma l'eccezionale forza attrattiva del Feronia e del sistema
teatrale marchigiano, capaci di proiettare la storia, la cultura e
l'identità di San Severino Marche su uno scenario internazionale di
primissimo piano.