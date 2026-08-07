La Protezione civile della Valle d’Aosta partecipa per la prima volta a GiocAosta

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Aosta, venerdì 7 agosto 2026
Giochi da tavolo e attività ludiche per avvicinare bambini e famiglie alla cultura della prevenzione e dell'autoprotezione
Per la prima volta, la Protezione civile della Valle d'Aosta sarà presente a GiocAosta, la manifestazione dedicata al gioco che anima il centro della città, con due pomeriggi dedicati alla scoperta della cultura della protezione civile attraverso il gioco.
L'obiettivo è quello di trasformare il gioco in uno strumento di informazione e sensibilizzazione, proponendo un approccio semplice e coinvolgente a temi che fanno parte della vita quotidiana e che spesso vengono affrontati soltanto in occasione di un'emergenza. Attraverso i giochi da tavolo dedicati alla protezione civile, bambini, ragazzi e adulti potranno confrontarsi con situazioni di rischio, scoprire come prevenirle e imparare quali comportamenti possono fare la differenza in caso di necessità.
La partecipazione a GiocAosta nasce dalla collaborazione con l'organizzazione della manifestazione, che ha messo a disposizione la location e ha sostenuto concretamente l'iniziativa attraverso la donazione di giochi da tavolo a tema "protezione civile". I giochi non saranno utilizzati soltanto durante le due giornate ma entreranno a far parte delle attività di divulgazione e sensibilizzazione che la Protezione civile regionale realizza sul territorio.
Il materiale potrà infatti essere impiegato anche in occasione di altri momenti dedicati alla diffusione della cultura di protezione civile e, in particolare, nell'ambito delle attività di formazione ed esercitazione collegate all'allestimento di un campo di assistenza umanitaria, sia durante le esercitazioni sia, quando necessario, nell'ambito di un'emergenza reale.
La collaborazione con GiocAosta rappresenta quindi anche un modo per sperimentare nuovi linguaggi e nuove modalità di comunicazione della protezione civile, avvicinando il tema della prevenzione a un pubblico più ampio e, in particolare, alle famiglie.
«La protezione civile non è soltanto l'intervento quando si verifica un'emergenza – sottolinea il Presidente della Regione, Renzo Testolin. Una parte fondamentale del lavoro di tutte le componenti del sistema riguarda la prevenzione, l'informazione e la capacità di ciascuno di conoscere i rischi e sapere come comportarsi. Per questo è particolarmente importante questa prima partecipazione a GiocAosta: utilizzare il gioco significa trovare un linguaggio immediato, capace di coinvolgere i più giovani e, attraverso loro, anche le famiglie. È un modo semplice e concreto per costruire quella consapevolezza che rappresenta uno degli elementi fondamentali di una comunità preparata ad affrontare le emergenze».
«Ringraziamo l'organizzazione di GiocAosta – aggiunge il Generale Giovanni Santo, dirigente della Protezione civile regionale – che ci offre l'occasione di continuare a divulgare la cultura di protezione civile, anche attraverso il gioco, intercettando valdostani e turisti, giovani e adulti, richiamati da una manifestazione fortemente attrattiva e coinvolgente e che ci ha consente di valorizzare la preziosa componente del Volontariato di Protezione civile che, con i Suoi Gruppi giovanili, ha permesso di realizzare questo evento. Saranno infatti i giovani a coinvolgere i giocatori spiegando il valore della prevenzione e della pianificazione e la gestione delle emergenze da parte del Sistema regionale di protezione civile»
L'iniziativa coinvolgerà i volontari delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile e della Croce Rossa Italiana, che saranno presenti con la propria uniforme identificativa.
La Protezione civile invita quindi famiglie, bambini e ragazzi a visitare lo spazio dedicato durante le due giornate e a scoprire, attraverso il gioco, che conoscere i rischi e sapere come comportarsi è il primo passo per essere più sicuri.