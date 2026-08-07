Cerimonia di giuramento dei 12 nuovi Agenti del Corpo forestale della Valle d’Aosta

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Aosta, venerdì 7 agosto 2026
La cerimonia ha segnato il compimento di un articolato e rigoroso percorso formativo, avviato nel mese di settembre 2025 e conclusosi nell'aprile 2026. A seguito del superamento degli esami finali teorico-pratici, i dodici nuovi Agenti sono stati assegnati alle Stazioni forestali dislocate sul territorio regionale.
L'immissione in ruolo di queste nuove risorse rappresenta un importante rafforzamento del presidio territoriale, contribuendo a potenziare le attività di tutela del patrimonio boschivo, prevenzione degli incendi, vigilanza ambientale, monitoraggio del territorio e salvaguardia delle risorse naturali, a beneficio della sicurezza dei cittadini e della protezione dell'ecosistema valdostano.
Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, rivolgendosi ai nuovi Agenti, ha dichiarato: «Il giuramento dei nuovi Agenti forestali è sempre un momento di grande emozione, perché segna l'inizio di un percorso professionale importante e di una responsabilità nei confronti dell'intera comunità valdostana. Il Corpo forestale appartiene profondamente alla storia e all'identità della Valle d'Aosta: è una presenza vicina al territorio e ai cittadini, capace di accompagnarli nei momenti più belli, ma anche nelle situazioni più difficili. Ai dodici nuovi Agenti rivolgo quindi l'augurio di vivere questa professione con orgoglio, passione e senso di responsabilità. La preparazione tecnica è fondamentale, ma altrettanto importante sarà saper ascoltare, confrontarsi con chi vive e conosce il territorio e costruire, giorno dopo giorno, quel rapporto di fiducia che da sempre caratterizza il Corpo forestale. La divisa porta con sé autorità, ma la vera autorevolezza si conquista attraverso la competenza, l'equilibrio, l'umiltà e la capacità di mettersi a disposizione degli altri. Avrete davanti un ruolo sempre più articolato, che richiede professionalità e capacità di affrontare situazioni diverse, senza perdere quella competenza tecnica che rappresenta uno dei tratti distintivi del Corpo. Sono certo che saprete affrontare questo percorso con la determinazione che vi ha portati fino a questa giornata, facendo tesoro dell'esperienza dei colleghi e mettendo al servizio della Valle d'Aosta le vostre energie e le vostre capacità. La nostra comunità ha bisogno di voi e sono convinto che saprete essere all'altezza di questa responsabilità»
L'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod, ha sottolineato come «Oggi accogliamo con soddisfazione dodici nuovi Agenti forestali che entrano a far parte di un Corpo che rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del nostro territorio. La Valle d'Aosta è una regione di straordinario valore ambientale, ma anche particolarmente delicata, che richiede professionalità, preparazione e una presenza costante sul territorio. Il Corpo forestale svolge un ruolo indispensabile nella salvaguardia del patrimonio boschivo, nella prevenzione degli incendi, nella tutela della biodiversità, nel monitoraggio dell'ambiente e nel supporto alle attività agricole e forestali. Ma il suo compito va oltre la vigilanza: gli Agenti forestali sono chiamati a essere presenti nelle nostre vallate, vicini ai cittadini, agli amministratori locali, agli agricoltori e a tutti coloro che vivono e lavorano in montagna, diventando un punto di riferimento per le comunità grazie alla loro competenza, disponibilità e capacità di ascolto. Ai nuovi Agenti rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro. Entrate a far parte di una realtà che richiede senso del dovere, responsabilità e spirito di servizio. Lavorate ogni giorno affinché il Corpo forestale continui a essere percepito come un'Istituzione vicina alle persone, capace di accompagnare, prevenire e tutelare. Sono certa che saprete affrontare questo incarico con competenza, entusiasmo e dedizione, contribuendo a custodire un patrimonio naturale che appartiene a tutti e che abbiamo il dovere di trasmettere integro alle future generazioni.»
I nuovi Agenti forestali sono:
Roberta Bee (Stazione forestale di Gaby)
Christian Blanchod (Stazione forestale di Gaby)
Federico Cavallotto (Stazione forestale di Aymavilles)
Giorgia Deval (Stazione forestale di Antey-Saint-André)
Matteo Domanico (Stazione forestale di Étroubles)
Joël Favre (Stazione forestale di Aymavilles)
Fabio Gaia (Stazione forestale di Nus)
Giorgia Machet (Stazione forestale di Aymavilles)
Simone Petitjacques (Stazione forestale di Pré-Saint-Didier)
Luca Romeo (Stazione forestale di Pré-Saint-Didier)
François Treves (Stazione forestale di Brusson)
Ilaria Yoccoz (Stazione forestale di Verrès).