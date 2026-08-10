(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Il programma spaziale cinese registra un nuovo stop. Un razzo Long March 7A è esploso a meno di 90 secondi dall’inizio del volo, dopo essere decollato dallo spazioporto di Wenchang, situato sull’isola di Hainan.
La dinamica dell’incidente
Il lancio è avvenuto alle 8:00 ora dell’Est (12:00 UTC) del 10 agosto, preceduto dai consueti avvisi di chiusura dello spazio aereo. Tuttavia, secondo i filmati amatoriali ripresi vicino alla base costiera e condivisi online, il vettore ha subìto una violenta anomalia e si è disintegrato in una palla di fuoco a circa 85 secondi dal decollo. Al momento dei primi report, le autorità cinesi non avevano ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sull’accaduto, lasciando aperto il dubbio se l’esplosione sia stata causata da un guasto tecnico o dall’attivazione del sistema di terminazione del volo.
Il carico e i precedenti
Secondo le informazioni pubblicate dall’emittente statale China National Radio (CNR), la missione trasportava il satellite Zhongxing-4B (ChinaSat-4B). Questa serie di dispositivi a bassa numerazione è tradizionalmente associata alle comunicazioni militari in orbita geostazionaria, profilo ideale per la famiglia di vettori Long March 7A.
Per questo specifico modello si tratta di un incidente raro: il razzo aveva debuttato nel marzo del 2020 con un volo anch’esso terminato con un’esplosione, per poi inanellare una lunga serie di successi, culminata nell’invio in orbita del satellite Tianlian-3 (01) alla fine di luglio.
Il bilancio dei lanci nel 2026
L’incidente rappresenta il 56esimo tentativo di lancio orbitale effettuato dalla Cina in questo 2026, segnando tuttavia il quarto fallimento dall’inizio dell’anno (dopo i problemi riscontrati con un Long March 3B, il debutto del razzo solido Ceres-2 a gennaio e la perdita del vettore Tianlong-3 in aprile).
Resta ora da capire se e come questo stop influenzerà le prossime scadenze del calendario aerospaziale cinese, tra cui il lancio della missione robotica di atterraggio sul polo sud lunare Chang’e-7 con il Long March 5 — i cui motori utilizzano la stessa tecnologia kerolox YF-100 del primo stadio del Long March 7A — previsto per il 24 agosto.