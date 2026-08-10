Rai. FdI: M5S senza pudore, se avesse dignità politica chiederebbe scusa Meloni e al governo

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Il Movimento Cinque Stelle è davvero senza pudore. Dopo aver accusato il governo di Giorgia Meloni di essere il mandante morale della bomba a Sigfrido Ranucci ed aver provato in maniera goffa e rozza a cavalcare la vicenda, ora che la Procura ha arrestato l''amico del cuore' del conduttore di Report provano a rigirare la frittata. Se il M5S fosse un partito con un minimo di dignità politica chiederebbe scusa con la coda tra le gambe a Giorgia Meloni e al suo governo, ma non possiamo aspettarci nulla da chi ha fatto dell'odio politico la sua bandiera".
Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Vigilanza Rai