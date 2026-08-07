Liste di attesa: due importanti riunioni regionali per migliorare il sistema e rafforzare la programmazione delle attività e il monitoraggio continuo

Aosta, venerdì 7 agosto 2026

L'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che nella giornata di ieri, giovedì 6 agosto, si sono svolte due importanti riunioni coordinate tra loro e che hanno visto coinvolti gli organismi previsti per legge: l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi delle liste di attesa e l'Osservatorio regionale sulle liste di attesa, con l'obiettivo di rafforzare il continuo lavoro di programmazione, monitoraggio e miglioramento dell'accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini della Valle d'Aosta.

La prima riunione ha visto incontrarsi nuovamente l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi delle liste di attesa, il gruppo di coordinamento e di lavoro operativo composto dai responsabili regionali e aziendali che si occupano dell'organizzazione dei servizi sanitari, dell'analisi dei dati e della definizione delle azioni necessarie per affrontare le situazioni più complesse. In questa sede vengono esaminati i tempi di attesa, viene analizzato l'andamento dell'erogazione delle prestazioni e si predispongono le proposte per migliorare la capacità di risposta del Servizio sanitario regionale alle esigenze della comunità.

Si è poi riunito per la seconda volta l'Osservatorio regionale sulle liste di attesa, l'organismo collegiale di monitoraggio, confronto, condivisione, partecipazione e proposta, nel quale siedono, oltre ai rappresentanti della Regione e dell'Azienda USL, il Responsabile Unico dell'Assistenza Sanitaria Regionale (RUAS), le associazioni dei cittadini e dei consumatori, il volontariato, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei professionisti sanitari. L'Osservatorio è chiamato ad esaminare l'andamento delle liste di attesa e a formulare proposte per migliorare l'accesso alle prestazioni e rendere il tema sempre più trasparente ed efficace: è la sede in cui istituzioni, professionisti e rappresentanze della società civile si confrontano per individuare priorità e soluzioni comuni, con l'obiettivo di favorire un confronto sempre più ampio, partecipato e qualificato. In tal senso è stato illustrato il rapporto semestrale della piattaforma nazionale delle liste di attesa, che prende però in esame solo 55 su più di 2.100 prestazioni specifiche, e cioè appena il 2,6% delle prestazioni garantite dal servizio sanitario pubblico. Inoltre, si è posta l'attenzione su un altro dato significativo: sono infatti 22.562 le richieste di prime visite sul primo semestre su un totale di poco più di 122.000 abitanti della nostra regione, un numero rilevante, in incremento con 1.261 richieste di visite in più rispetto al 2025.

«Il tema delle liste di attesa è purtroppo un fenomeno della sanità pubblica nazionale e regionale di ieri, oggi e di domani. Non c'è un solo argomento che indispone di più i cittadini delle liste d'attesa. Non esiste una bacchetta magica per risolvere questo problema che ha come principale causa il numero ridotto di medici e una serie di eredità nazionali. Ecco perché ognuno di noi è impegnato su questo tema, tra tante azioni messe in campo, alcune efficaci e alcune da migliorare" – sottolinea l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi –. Stiamo affrontando questo argomento in modo serio e strutturale, lavorando insieme e contemporaneamente su organizzazione, programmazione, appropriatezza delle prescrizioni e capacità di risposta dei servizi. Le due riunioni di ieri rappresentano due livelli complementari di questo impegno: da una parte il lavoro operativo e organizzativo, dall'altra il confronto tra le componenti del sistema sanitario e chi rappresenta la comunità. L'Osservatorio è il luogo nel quale costruiamo un linguaggio comune e una visione condivisa: istituzioni, professionisti, organizzazioni sindacali, associazioni e cittadini sono tutti nodi della stessa rete, e solo facendo fronte comune possiamo migliorare il sistema cercando soluzioni concrete per l'intera collettività. Questo percorso condiviso non nasce oggi e non ha l'obiettivo di trovare effetti immediati – prosegue l'Assessore –: vogliamo continuare ad essere chiari e trasparenti in un'ottica di leale informazione con la cittadinanza.

Gli incontri di ieri sono esempi, ma non gli unici, delle tante e diverse iniziative che cerchiamo di mettere in campo per affrontare a livello di sistema questa complessa problematica condizionata da tanti fattori che devono tenere in un delicato equilibrio la rilevante mole di domanda, la disponibilità di personale, spazi e tecnologie, le priorità cliniche di visita e il continuo adeguamento organizzativo, determinato dai picchi stagionali di accesso al Pronto soccorso di una regione turistica come la nostra.»

L'Assessorato ha quindi proposto un percorso che rappresenterà nei prossimi mesi un lavoro di condivisione e coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, perché se il problema è di sistema anche le soluzioni lo devono essere: solo con l'apporto di tutti il nuovo Osservatorio può trasformare le liste d'attesa da problema da inseguire a percorso da governare.