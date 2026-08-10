Embraer vola nel 2026: ricavi record, utili in forte crescita e portafoglio ordini ai massimi storici

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Il colosso aerospaziale brasiliano Embraer ha archiviato un secondo trimestre 2026 da record, con una crescita significativa di ricavi, utili e consegne di aeromobili che ha spinto il gruppo a rivedere al rialzo le proprie previsioni finanziarie per l’intero anno.
Tra aprile e giugno il costruttore ha registrato un fatturato di 2,2 miliardi di dollari, il più alto mai raggiunto nel secondo trimestre della sua storia, con un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’utile netto rettificato è salito a 218,6 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 158 milioni dello scorso anno, mentre l’utile netto attribuibile agli azionisti ha raggiunto 212,6 milioni di dollari, quasi triplicando rispetto ai 78,6 milioni del secondo trimestre 2025.
Anche la redditività operativa ha mostrato un deciso miglioramento. L’EBIT rettificato si è attestato a 296,9 milioni di dollari, con un margine del 13,3%, mentre il flusso di cassa libero rettificato, escludendo Eve Air Mobility, ha raggiunto 401 milioni di dollari, sostenuto da una migliore performance operativa, dall’aumento degli anticipi sui contratti di vendita e da un credito d’imposta straordinario.
Alla luce dei risultati ottenuti, Embraer ha aggiornato le proprie previsioni per il 2026. Il gruppo stima ora un margine EBIT rettificato compreso tra il 10% e il 10,6%, rispetto alla precedente forchetta dell’8,7%-9,3%, mentre il flusso di cassa libero rettificato dovrebbe essere pari o superiore a 400 milioni di dollari, il doppio rispetto alla precedente previsione di almeno 200 milioni.
Crescono consegne e ordini
Nel secondo trimestre Embraer ha consegnato 65 aeromobili, il miglior risultato trimestrale degli ultimi sedici anni e un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Nel primo semestre le consegne hanno raggiunto 109 velivoli, circa il 20% in più rispetto ai 91 consegnati nella prima metà del 2025.
Parallelamente continua a rafforzarsi anche il portafoglio ordini, che ha raggiunto il nuovo record storico di 34,5 miliardi di dollari, segnando il settimo trimestre consecutivo di crescita e un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Difesa e jet executive trainano la crescita
Il comparto Difesa e Sicurezza si è confermato uno dei principali motori della crescita, con ricavi pari a 304 milioni di dollari, in aumento del 38% grazie soprattutto al programma del velivolo da trasporto militare KC-390 Millennium. Anche i margini sono migliorati, con un margine EBIT rettificato salito dall’8,2% all’11,9%.
Ottima anche la performance dell’Executive Aviation, che ha registrato un fatturato di 725 milioni di dollari, in crescita del 32% grazie all’aumento delle consegne e a un mix di prodotti più favorevole.
Il segmento Servizi e Supporto ha generato ricavi per 565 milioni di dollari, in aumento del 24%, mentre l’Aviazione Commerciale ha registrato un fatturato di 625 milioni di dollari, in crescita dell’8% rispetto al secondo trimestre del 2025.
Investimenti in crescita
Embraer continua inoltre a investire nello sviluppo dei propri programmi industriali. Nel trimestre gli investimenti hanno raggiunto 120,8 milioni di dollari, saliti a 151 milioni includendo Eve Air Mobility, società controllata attiva nello sviluppo di aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL).
Fondata nel 1969, Embraer ha consegnato oltre 9.000 aeromobili in tutto il mondo ed è oggi uno dei principali produttori mondiali di jet commerciali fino a 150 posti, oltre a essere il maggiore esportatore brasiliano di beni ad alto valore aggiunto. Con questi risultati, il gruppo conferma la propria posizione tra i protagonisti globali dell’industria aerospaziale.