Apertura di nuovi mercati per i prodotti brasiliani nell’Unione Economica Eurasiatica e in Giappone

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Le autorità sanitarie dell’Unione Economica Eurasiatica (UEE) e del Giappone hanno annunciato nuove aperture di mercato per i prodotti brasiliani.
L’Unione Eurasiatica, composta da Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia, ha autorizzato l’esportazione di orchidee e prodotti alimentari dal Brasile, tra cui pesce, crostacei, molluschi e altri prodotti ittici.
Il Giappone, a sua volta, ha confermato la possibilità di esportare vesciche natatorie dal Brasile.