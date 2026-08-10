Sport invernali: il cordoglio dell’Assessore Grosjacques per la scomparsa di Lorenzina Guala

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Aosta, lunedì 10 agosto 2026
«Con la scomparsa di Lorenzina Guala, perdiamo una protagonista della storia dello sci di fondo e una sportiva che ha saputo portare i colori valdostani ai vertici nazionali.»
Così l'Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, esprime il cordoglio per la scomparsa di Lorenzina Guala, avvenuta sabato 8 agosto.
Cresciuta nello Sci club Saint-Barthélemy, Lorenzina Guala è stata una delle atlete più importanti del Fondo italiano tra gli anni Sessanta e Settanta, conquistando medaglie ai Campionati italiani e numerosi titoli che hanno fatto grande il suo palmares.