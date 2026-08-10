Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Difesa

Militarizzazione dell’Artico: la Russia accusa la NATO di preparare operazioni offensive

Sabrina PanarelloBy Nessun commento2 Mins Read
Un elicottero NH90 della Marina norvegese (parte delle forze alleate) in fase di atterraggio in una base artica durante l'imponente esercitazione "Cold Response 26".
Un elicottero NH90 della Marina norvegese (parte delle forze alleate) in fase di atterraggio in una base artica durante l'imponente esercitazione "Cold Response 26" (Foto: U.S. Marine /Public Domain )

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Il Ministero degli Esteri russo ha lanciato un duro allarme sulla sicurezza globale. Secondo Mosca, la militarizzazione dell’Artico da parte dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico settentrionale (NATO) sta accelerando pericolosamente. Il blocco atlantico starebbe preparando operazioni offensive contro il territorio russo attraverso continue manovre strategiche.

A denunciare la situazione è stato il diplomatico Vladislav Máslennikov, capo degli affari europei del ministero russo. Secondo Máslennikov, il blocco atlantico simula un conflitto geopolitico sfruttando un pretesto difensivo. L’obiettivo reale sarebbe contenere presunte minacce e trasformare una regione storicamente stabile in una zona di scontro permanente.

Le manovre militari e le forze in campo

Le forze occidentali hanno aumentato in modo significativo la propria presenza operativa alle alte latitudini. Tra le operazioni principali spiccano:

  • Le imponenti esercitazioni Arctic Edge e Cold Response.
  • La mobilitazione di 25.000 soldati provenienti da 14 nazioni differenti.
  • L’attivazione della nuova missione permanente Arctic Sentry.

Alle operazioni partecipano attivamente anche Stati privi di coste artiche, tra cui Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Francia. Inoltre, un gruppo composto da 12 Stati membri della NATO sta pianificando nuove missioni navali. Queste attività sono orientate alla deterrenza nucleare e all’impiego di tecnologie senza equipaggio nell’Atlantico settentrionale.

La reazione di Mosca e i rischi per la stabilità

Da Mosca arrivano severi avvertimenti. Queste iniziative unilaterali mirano a infrangere l’equilibrio strategico della regione settentrionale. Il governo russo sottolinea che la tensione minaccia direttamente:

  • La pace internazionale.
  • Il commercio pacifico.
  • I meccanismi di cooperazione tra le otto nazioni dell’area (Canada, Danimarca, Stati Uniti, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia e Svezia).

La portavoce del ministero, Maria Zakharova, ha ripetutamente messo in guardia sulle gravi conseguenze di una simile rivalità militare. L’aumento dei pattugliamenti marittimi, dei voli di ricognizione e il recente dispiegamento di caccia F-35 ed Eurofighter nelle basi nordiche fanno impennare concretamente il rischio di incidenti accidentali in un territorio regolato dal diritto internazionale.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl