Gli Stati Uniti puntano sulla Colombia: Trump chiede al Congresso un pacchetto di aiuti da 1 miliardo di dollari per il governo De la Espriella

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’intenzione di chiedere al Congresso l’approvazione di un pacchetto di aiuti da 1 miliardo di dollari destinato al nuovo governo colombiano guidato dal presidente Abelardo de la Espriella, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica, la sicurezza e i legami strategici tra i due Paesi.
Secondo il Dipartimento di Stato, il piano rappresenta uno dei più importanti programmi di assistenza bilaterale degli ultimi anni ed è paragonabile, per entità, ai finanziamenti stanziati nel 2000 per il primo anno del celebre Plan Colombia.
Washington sostiene che il nuovo pacchetto servirà a rafforzare gli sforzi dell’amministrazione De la Espriella nella lotta contro le organizzazioni narcoterroristiche e criminali che, secondo gli Stati Uniti, minacciano la sicurezza e la prosperità economica della Colombia, degli Stati Uniti e dell’intero emisfero occidentale.
Nel corso dei colloqui preliminari tra i due governi, il presidente colombiano avrebbe inoltre accettato di aderire allo “Scudo delle Americhe”, iniziativa regionale volta a rafforzare la cooperazione tra governi conservatori nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale.
Secondo la scheda informativa diffusa dal Dipartimento di Stato, i fondi saranno destinati a numerosi settori strategici, tra cui il rafforzamento delle forze di sicurezza colombiane, il contrasto al riciclaggio di denaro da parte dei gruppi armati illegali, l’espansione delle operazioni di eradicazione delle coltivazioni di coca e di intercettazione della cocaina, il contenimento dei flussi migratori, l’aumento della presenza dello Stato nelle aree interessate dal conflitto e il contrasto al reclutamento e allo sfruttamento dei minori da parte delle organizzazioni armate.
L’amministrazione Trump punta inoltre a consolidare la partnership economica con Bogotá attraverso un incremento degli scambi commerciali e degli investimenti. In quest’ottica, l’ambasciatore statunitense designato Nate Morris ha dichiarato al Senato che il presidente De la Espriella avrebbe deciso di ritirarsi da un memorandum d’intesa con la Cina volto a rafforzare la cooperazione economica con Pechino, segnando un riavvicinamento strategico agli Stati Uniti.
Una parte del pacchetto sarà destinata anche al rafforzamento della resilienza climatica della Colombia, con programmi di sostegno alle comunità che potrebbero essere colpite dalle previste inondazioni e siccità associate al fenomeno El Niño tra dicembre e marzo.
Washington intende inoltre avviare un nuovo Dialogo Bilaterale sulla Prosperità, finalizzato a sostenere la stabilizzazione dell’economia colombiana attraverso investimenti nei settori dell’energia, dei minerali critici e delle infrastrutture strategiche, creando al tempo stesso nuove opportunità per le imprese statunitensi.
Il piano prevede anche il sostegno alle piccole e medie imprese colombiane nei comparti agroalimentare, manifatturiero e tecnologico, facilitandone l’accesso al mercato statunitense e l’integrazione nelle catene di approvvigionamento legate agli Stati Uniti.
Infine, i due governi si sono impegnati a collaborare per modernizzare le infrastrutture digitali, portuali ed energetiche della Colombia, con l’obiettivo di trasformare il Paese in un partner affidabile per il nearshoring e per la diversificazione delle catene globali di fornitura.