Dichiarazione della Vicepresidente esecutiva Mînzatu sulla proposta di istituire una Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Alla vigilia del 70º anniversario della tragedia di Marcinelle e alla luce della proposta della Commissione europea di istituire una Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, la Vicepresidente esecutiva responsabile per i Diritti sociali, le competenze, i lavori di qualità e la preparazione, Roxana Mînzatu, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
"Settant'anni fa, l'8 agosto 1956, 262 lavoratori di 12 nazionalità, molti dei quali italiani, morirono in un incendio nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio. La maggior parte di loro era arrivata in Belgio alla ricerca di un lavoro e di un futuro migliore. Non fecero mai ritorno a casa.
Chiunque vada al lavoro dovrebbe poter tornare a casa sano e salvo. È questo l'impegno più importante che abbiamo nei confronti dei lavoratori. Ed esso non è cambiato dai tempi dell'incidente di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di rispettarlo e garantirlo.
È per questo che, raccogliendo gli appelli del Parlamento europeo e di diversi Stati membri, abbiamo proposto di istituire una Giornata europea annuale in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. La giornata sarà celebrata ogni anno l'8 agosto.
Non sarà una giornata dedicata soltanto alla memoria di coloro che hanno perso la vita nella tragedia di Marcinelle e in altri tragici incidenti sul lavoro. Sarà un appuntamento annuale per rinnovare l'impegno dell'Europa a favore della prevenzione e riaffermare la nostra ambizione di eliminare gli incidenti e le morti sul lavoro in ogni settore e in ogni Stato membro. (…)"
La dichiarazione completa è disponibile online.
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Commissione europea – Rappresentanza in Italia