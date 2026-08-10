Viabilità, conferenza stampa sui programmi FSC da 110,5 mln

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - AGR Basilicata
Agosto 10, 2026
Mercoledì 12 agosto, alle 10:30, nella sede della Direzione Infrastrutture a Potenza. Pepe e Altomonte faranno il punto sulle risorse destinate a Province e Comuni, sulle procedure fin qui svolte e sui passaggi necessari per arrivare alla cantierizzazione degli interventi
Saranno ripercorse le diverse fasi degli iter che hanno portato, negli scorsi mesi, all'assegnazione dei fondi, con un focus sullo stato dell'arte e sui passaggi necessari per arrivare alla cantierizzazione degli interventi.
La conferenza stampa sarà anche l'occasione per una verifica sulle procedure tecnico-amministrative fin qui svolte dalle Province e sullo sviluppo del programma relativo ai Comuni.
Mercoledì 12 agosto 2026, ore 10:30
Direzione Infrastrutture – Regione Basilicata
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