Comunicato Stampa 1422/2026 Meteo. Domani confermata allerta “gialla” per ondate di calore su tutto il territorio regionale, pur con attenuazione del disagio fisico nelle zone montane

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 7 agosto 2026
Le previsioni meteo regionali indicano fino alla prima parte della giornata di domani, sabato 8 agosto, tempo instabile con probabili rovesci e temporali e con possibilità di fenomeni intensi, dapprima in prossimità dei rilievi in successiva estensione anche alle zone pianeggianti. Nel pomeriggio di domani, poi, si registrerà una ripresa dell'instabilità in prossimità dei rilievi.
Il disagio fisico è in lieve attenuazione, ma comunque ancora intenso specie su pianura e costa. Nonostante l'attenuazione sulle zone montane in particolare, sulla base delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha confermato anche per la giornata di domani la fase operativa di "attenzione" (allerta "gialla") per "Ondate di calore" su tutto il territorio regionale.
Per domenica e lunedì, si prevede tempo maggiormente stabile salvo qualche rovescio o temporale pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tendenza ad una graduale ripresa delle condizioni di disagio fisico con probabile prosecuzione dell'allerta per ondate di calore su tutta la regione.