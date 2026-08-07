Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Comunicato Stampa 1422/2026 Meteo. Domani confermata allerta “gialla” per ondate di calore su tutto il territorio regionale, pur con attenuazione del disagio fisico nelle zone montane

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

(AVN) – Venezia, 7 agosto 2026
Le previsioni meteo regionali indicano fino alla prima parte della giornata di domani, sabato 8 agosto, tempo instabile con probabili rovesci e temporali e con possibilità di fenomeni intensi, dapprima in prossimità dei rilievi in successiva estensione anche alle zone pianeggianti. Nel pomeriggio di domani, poi, si registrerà una ripresa dell'instabilità in prossimità dei rilievi.
Il disagio fisico è in lieve attenuazione, ma comunque ancora intenso specie su pianura e costa. Nonostante l'attenuazione sulle zone montane in particolare, sulla base delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha confermato anche per la giornata di domani la fase operativa di "attenzione" (allerta "gialla") per "Ondate di calore" su tutto il territorio regionale.
Per domenica e lunedì, si prevede tempo maggiormente stabile salvo qualche rovescio o temporale pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tendenza ad una graduale ripresa delle condizioni di disagio fisico con probabile prosecuzione dell'allerta per ondate di calore su tutta la regione.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl