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Veneto

Comunicato Stampa 1430/2026 Caldo, ancora allerta gialla per disagio fisico in tutto il Veneto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Caldo, ancora allerta gialla per disagio fisico in tutto il Veneto

REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

Caldo, ancora allerta gialla per disagio fisico in tutto il Veneto

(AVN) – Venezia, 10 agosto 2026
 
Oggi e domani il tempo sarà generalmente stabile salvo una modesta instabilità pomeridiana in prossimità dei rilievi, dove saranno possibili locali rovesci o temporali, dei quali non si esclude la forte intensità. Disagio fisico ancora intenso su tutte le aree.
 
Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha confermato l'allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio regionale, per oggi e per domani 11 agosto.
 

(AGENPARL)
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