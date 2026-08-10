FIBERCOP: A ROVIGO PROSEGUE LA POSA DELLA NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA

Rovigo, 10 agosto 2026 – FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, in sinergia con l’Amministrazione comunale prosegue nel lavoro di potenziamento della rete in fibra ottica nel territorio di Rovigo.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga, promossi e interamente finanziati da FiberCop, hanno già interessato diverse aree del comune, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.

L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini e imprese, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working e la telemedicina. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

“Il potenziamento della rete a banda ultralarga rappresenta un passo fondamentale per il futuro di Rovigo – dichiarano il Sindaco Valeria Cittadin e il Vice Sindaco e Assessore alla Digitalizzazione Andrea Bimbatti –. Grazie alla sinergia con FiberCop, stiamo dotando la nostra città di un’infrastruttura digitale moderna e performante, capace di rispondere concretamente alle esigenze di cittadini e imprese. Questo intervento non significa solo connessioni più veloci, ma si traduce in maggiori opportunità per il lavoro agile, lo studio, la telemedicina e lo sviluppo economico del territorio. Come amministrazione siamo attenti a supportare questi investimenti strategici, collaborando affinché i lavori vengano eseguiti riducendo al minimo l’impatto sulla viabilità e con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale. Siamo, inoltre, consapevoli che saranno necessari ulteriori altri interventi, per completare la città e per raggiungere soprattutto alcune zone delle nostre frazioni che devono essere garantite quanto i quartieri del centro. Attraverso gli strumenti a disposizione invitiamo i cittadini a verificare se il proprio civico rientra tra gli apparati in attesa di collegamento, ma anche a segnalare eventuali zone di scopertura sulle quali poi cercheremo di intervenire”.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop. – La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

I lavori effettuati e in programma

FiberCop, nell’ambito del proprio piano autonomo, ha già portato a termine la copertura di 10 armadi stradali (il punto di distribuzione dei collegamenti in fibra verso gli utenti) e ottenuto i permessi per pianificare e mettere in lavorazione altri 2 armadi, con previsione di completamento dei lavori entro l’anno.

Gli interventi hanno già coinvolto le zone di via Giovanni Verga, viale Generale Domenico Piva, viale Tisi da Garofolo, viale Antonio Gramsci, via Federico Confalonieri, via Gino Piva, via Torquato Tasso, viale Vittorio Alfieri, via Dante Gallani, e proseguiranno in corso del Popolo e via Cesare Parenzo.

Sono inoltre in corso di pianificazione ulteriori interventi di sviluppo della rete.

Per la realizzazione dei collegamenti saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti, mentre i nuovi scavi, ove necessari, saranno realizzati adottando tecniche a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. FiberCop opererà per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.

I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.