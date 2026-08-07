Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto”: appuntamento il 12 agosto

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - il 12 agosto
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 12 agosto
torna l'appuntamento con "Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto", iniziativa
culturale promossa da Unione Sportiva Acli Marche APS con il patrocinio e il
sostegno del Comune di San Benedetto del Tronto – Assessorato al Turismo.
L'evento, gratuito e aperto alla cittadinanza,
propone un percorso guidato alla scoperta di luoghi e testimonianze storiche
del centro cittadino. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 21.15 in
abilitata.
La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è
obbligatoria e va
indicando nome, cognome e il luogo della camminata. È previsto un numero
massimo di 100 partecipanti.
Con preghiera di annuncio e/o pubblicazione.