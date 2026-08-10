Agenzia nr. 1811 – Tragedia di Serracapriola, Angolano: “In VI commissione affronteremo il tema della sicurezza per chi lavora nei campi

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "La tragedia di Serracapriola non può lasciarci indifferenti. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia del bracciante che ha perso la vita e la mia vicinanza ai lavoratori rimasti feriti nell'incidente mentre tornavano dopo una giornata a lavoro nei campi in Molise". Lo dichiara la Presidente della VI Commissione Annagrazia Angolano.
"Sarà compito degli inquirenti accertare con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità – prosegue Angolano – ma ritengo doveroso dedicare una seduta della Commissione alle condizioni di lavoro nei campi. Non possiamo accettare che questi lavoratori debbano rischiare la propria vita anche per raggiungere e tornare dal luogo di lavoro. Come Presidente della Commissione ritengo necessario mantenere alta l'attenzione su questo tema e verificare, insieme alle istituzioni competenti, quali interventi possano essere messi in campo per garantire trasporti sicuri e dignitosi ai lavoratori agricoli. La Regione sta già lavorando su questo e ascolteremo gli assessori Paolicelli e Miglietta per capire come poter contribuire anche con il lavoro della Commissione"./comunicato