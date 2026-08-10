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Politica Interna

Salvini, Miele (Lega): l’arte non accetta l’intolleranza politica

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - a:hover {

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Salvini, Miele (Lega): l'arte non accetta l'intolleranza politica

Roma, 10 ago. – "La contestazione di Matteo Salvini al concerto in ricordo di De André è un episodio di intolleranza politica che non può essere ignorato. Contestare un politico è legittimo, ma come si può arrogarsi il diritto di decidere chi può ascoltare un determinato cantante e chi no?
L'arte e la cultura non possono diventare strumenti di appartenenza o di esclusione politica, non possono diventare uno spazio nel quale le differenze politiche stabiliscono chi è benvenuto e chi no. È proprio quando incontriamo chi non la pensa come noi che dimostriamo quanto crediamo davvero nella libertà".

(AGENPARL)
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