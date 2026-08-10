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Puglia

Agenzia nr. 1810 – Tragedia di Serracapriola, Barone: “La sicurezza dei lavoratori dei campi questione fondamentale per la nostra terra

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Ieri abbiamo registrato l'ennesima giornata di sangue sulle strade foggiane. Un bracciante ha perso la vita e altri nove sono rimasti feriti nell'incidente avvenuto all'altezza di Serracapriola, mentre tornavano a casa a bordo di un furgone dopo una giornata di lavoro nei campi in Molise. Di fronte a un fatto così grave dobbiamo interrogarci sulle condizioni in cui migliaia di lavoratori e lavoratrici raggiungono ogni giorno i campi. Una questione fondamentale per la nostra provincia". Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.

"La Regione – continua – si è immediatamente attivata, seguendo la vicenda per accertare quanto accaduto e si continuerà a monitorare la situazione. Chi lavora in agricoltura ha diritto a spostarsi in sicurezza, esattamente come ogni altro lavoratore. Non possiamo accettare che il viaggio da e verso il luogo di lavoro diventi un ulteriore fattore di rischio, soprattutto per chi vive condizioni di particolare fragilità. Sicurezza sul lavoro significa garantire trasporti sicuri, mezzi adeguati, controlli e condizioni dignitose per tutti i lavoratori agricoli, soprattutto nei territori dove gli spostamenti verso le campagne sono quotidiani e spesso avvengono in condizioni difficili. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita e alle persone ferite"./comunicato 

(AGENPARL)
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