Agenzia nr. 1809 – Fiera del Levante, Gruppi di maggioranza: “Il voto non consegna il potere, affida una responsabilità. Ai pugliesi rendiamo prima, durante e dopo le elezioni

Direttore Responsabile: Laura Sutto

Dichiarazione dei consiglieri regionali dei Gruppi di maggioranza.

"Forse la differenza sta tutta nella diversa idea che abbiamo della politica. Per noi la partecipazione non finisce il giorno dopo le elezioni e non serve soltanto a scrivere un programma, è un asse fondamentale del modo in cui si governa. Abbiamo chiesto ai Pugliesi, alle associazioni, alle imprese, alle parti sociali e ai territori di contribuire alla costruzione del programma e riteniamo altrettanto naturale tornare davanti a loro per raccontare ciò che è stato fatto, confrontarci su ciò che c'è da fare e continuare a costruire insieme le scelte dei prossimi anni.

Se qualcuno considera questo un espediente politico-elettorale evidentemente abbiamo concezioni diverse del rapporto tra istituzioni e cittadini. Noi pensiamo che un'istituzione debba essere aperta, attraversabile, capace di ascoltare e soprattutto di rendere conto. E la Fiera del Levante, uno dei luoghi nei quali da sempre la Puglia incontra il suo sistema economico, sociale e produttivo, è esattamente uno dei luoghi in cui questo confronto può e deve avvenire.

"Tutta la Puglia", quindi, non è Antonio Decaro e non è una coalizione, sono i Pugliesi, quelli che hanno partecipato alla costruzione di un progetto e ai quali oggi abbiamo il dovere di dire a che punto siamo, ascoltando anche critiche, proposte e bisogni. Governare non significa ricevere una delega per cinque anni e chiudersi nelle stanze delle istituzioni, significa tenere aperto, ogni giorno, il rapporto di fiducia con la comunità che si rappresenta.