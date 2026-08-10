(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - a:hover {
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Salvini, Loizzo (Lega): la cultura non può avere tessere politiche
Roma, 10 ago. – "Esprimo vicinanza a Matteo Salvini per quanto accaduto durante il concerto all'Agnata: contestare un politico è legittimo, pensare di stabilire dove possa stare o quale musica possa ascoltare in base alle sue idee politiche è un'altra cosa.
Il pensiero che esistano luoghi, artisti e persino canzoni che appartengono politicamente a qualcuno e dai quali gli altri dovrebbero sentirsi esclusi è quanto di più lontano possa esserci dall'idea di democrazia. La tolleranza si misura proprio quando ci troviamo davanti a chi non la pensa come noi.
La cultura non può diventare uno spazio riservato a chi condivide determinate idee, né uno strumento per stabilire chi è benvenuto e chi no. Smettiamo di dare tessere politiche all'arte".