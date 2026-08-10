Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Salvini, Loizzo (Lega): la cultura non può avere tessere politiche

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - a:hover {

.btn a {
border-radius: 7px;

@media only screen and (max-width: 620px) {

Salvini, Loizzo (Lega): la cultura non può avere tessere politiche

Roma, 10 ago. – "Esprimo vicinanza a Matteo Salvini per quanto accaduto durante il concerto all'Agnata: contestare un politico è legittimo, pensare di stabilire dove possa stare o quale musica possa ascoltare in base alle sue idee politiche è un'altra cosa.
Il pensiero che esistano luoghi, artisti e persino canzoni che appartengono politicamente a qualcuno e dai quali gli altri dovrebbero sentirsi esclusi è quanto di più lontano possa esserci dall'idea di democrazia. La tolleranza si misura proprio quando ci troviamo davanti a chi non la pensa come noi.
La cultura non può diventare uno spazio riservato a chi condivide determinate idee, né uno strumento per stabilire chi è benvenuto e chi no. Smettiamo di dare tessere politiche all'arte".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl