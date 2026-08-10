Migranti, Battilocchio (FI): “Italia protagonista del nuovo corso a Bruxelles

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - L'Italia fa da apripista per le politiche comunitarie, attraverso proposte concrete ed efficaci che hanno portato a una drastica riduzione degli arrivi irregolari. Bene oggi le parole di Manfred Weber che vanno nella giusta direzione: difendere i confini, contrastare i trafficanti, potenziare Frontex, promuovere hub per i rimpatri nei Paesi terzi e stringere accordi con i Paesi vicini.
Il tutto con un nuovo approccio verso il continente africano. La linea Italiana sta diventando, nei fatti, la linea europea". Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del movimento azzurro.