Polizia: Pd Fvg, benvenuti rinforzi a Gorizia anche se pochi

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro ai nuovi agenti di polizia che
entreranno in servizio nell'Isontino. Probabilmente ne servirebbero molti
di più per adeguare l'organico alle esigenze delle articolazioni di Polizia
provinciali, anche tenendo conto dei pensionamenti e dei trasferimenti. Per
avere una visione completa della situazione bisognerebbe conoscere anche il
saldo finale tra il numero delle assegnazioni definitive sul territorio e
specie alla questura di Gorizia, al commissariato di Monfalcone e alla
stradale. Se è vero che una parte rilevante dei nuovi agenti andrà alla
Polizia di Frontiera in sostituzione di distacchi da altre sedi, i nuovi
arrivi non sono un rafforzamento ma un tampone". Lo dichiara la
gli agenti di polizia neo assunti che prendono servizio in provincia di
Gorizia.
(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro ai nuovi agenti di polizia che