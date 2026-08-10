(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - «I numeri diffusi oggi dalla Guardia di Finanza evidenziano l'efficace lavoro di prevenzione a tutela dei cittadini sul tema del prezzo dei carburanti. I militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato in soli 5 mesi 4.800 controlli su tutto il territorio nazionale con 265 denunce e 20 mila tonnellate di prodotti energetici sequestrati. La Guardia di Finanza è intervenuta in particolare nel contrasto dei cosiddetti 'designer fuels', prodotti petroliferi fraudolentemente qualificati con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali, l'individuazione di depositi clandestini e distributori abusivi, la scoperta di sistemi organizzati finalizzati alla commercializzazione illecita di carburanti destinati a impieghi agevolati. Inoltre, sull'aspetto della trasparenza, nei 5 mesi la GdF ha eseguito 3.428 interventi nei confronti degli impianti di distribuzione stradale, con 2.279 violazioni contestate a 937 operatori. Il Governo Meloni ha agito tempestivamente attraverso il ministro Urso e il lavoro svolto dal Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit; nessuno spazio per chi intende speculare a difesa dei cittadini automobilisti, autotrasportatori e di tutta la filiera". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Silvio Giovine.
Carburanti, Giovine (FdI): “Dati Gdf evidenziano tempestività governo contro frodi e speculazioni
By RedazioneNessun commento1 Min Read