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Politica Interna

CAMPI FLEGREI, SCHIFONE (FDI): FICO CHIEDA SUBITO LO STATO DI EMERGENZA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "La nuova scossa registrata questa notte a Pozzuoli, conferma quanto sia ormai non più rinviabile una risposta straordinaria per i Campi Flegrei. Non si può continuare a gestire con strumenti ordinari un fenomeno di questa portata. Bene ha fatto Fratelli d'Italia in Consiglio regionale a chiedere una seduta dedicata sul tema, nella giornata di Ferragosto: la politica è fatta anche di simboli, e questo sarebbe un bel segnale da dare ai cittadini, le istituzioni non vanno in vacanza quando un territorio soffre. Al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiediamo con altrettanta chiarezza di attivarsi immediatamente per la richiesta dello stato di emergenza: uno strumento che consentirebbe di superare la burocrazia ordinaria e utilizzare rapidamente le risorse già messe a disposizione dal Governo Meloni. Ci sono tutti i presupposti. Ogni giorno di ritardo è un giorno in più di incertezza per chi vive nell'area flegrea. Ogni altra soluzione, comunque già all'esame del governo Meloni, richiederebbe mesi di lavoro incompatibili con una eterna emergenza".

(AGENPARL)
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