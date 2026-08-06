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Toscana

Terziario in crescita e Pnrr in chiusura con ottimi riscontri”. L’Amministrazione comunale fornisce i dati

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - L'Amministrazione comunale fornisce i dati
Livorno, 6 agosto 2026 – Terziario in crescita e Pnrr in chiusura con ottimi riscontri.
Sono questi i due temi che sono emersi nelle ultime ore e che forniscono a Livorno elementi super positivi. Ne dà informazione l'Amministrazione comunale, specificando che "l'indagine dell'Irpet sulla forza del terziario resa pubblica in questi giorni dice che Livorno è in linea con la media regionale ed è al top sui servizi turistici, che aumentano del 3,2% e sulle presenze + 6,6 % nel 2025 e +10,8% nel primo trimestre 2026. La soddisfazione di realtà come Confcommercio è un timbro posto da osservatori privilegiati e lontani da qualsiasi dinamica politica.

Dall'altra parte ecco i numeri sul Pnrr al momento alla conclusione dell'articolato percorso: 24 dei 39 progetti finanziati sono terminati, tra questi ricordiamo tutti gli interventi sulla digitalizzazione, quelli legati al sociale, il centro polifunzionale per le famiglie nelle scuole ex Poerio, il parco Baden Powel e il Museo "G.Fattori".
Livorno ha complessivamente ottenuto 61 milioni di euro e di questi 50 milioni sono già stati spesi, con il rimanente che sarà impegnato nel rush finale".

Insomma, secondo l'Amministrazione Comunale, il banco di prova è stato affrontato e superato come avevamo sperato nel 2020 quando tra i primi in Italia presentammo il nostro Next Generation Livorno che riuniva tutte le idee e le opportunità di nuovi investimenti. 
La città grazie a questa occasione e ai piani triennali dei lavori pubblici ha visto investimenti per centinaia di milioni di euro, tantissimi cantieri e una fisionomia che è mutata".

(AGENPARL)
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