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Toscana

Le vecchie glorie del Livorno e del Bari Calcio in campo per ricordare Igor Protti

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 -  
La partita si terrà a Livorno il giorno dell'intitolazione della zona antistante l'ingresso principale dello stadio ad Igor

 
Livorno, 10 agosto 2026 – Il 24 settembre sarà un giorno speciale tutto dedicato ad Igor Protti. 

 
Allo Stadio Armando Picchi di Livorno andrà in scena un'amichevole di beneficenza in memoria di Igor.

 
A scendere in campo saranno le Vecchie Glorie del Livorno (i fratelli Lucarelli, Chiellini, Galante Amelia, Ruotolo, Diamanti e tanti altri) e la ASD Bari 93, realtà non profit che riunisce ex calciatori biancorossi, compagni di squadra di Igor Protti (Mister Materazzi, Tovalieri, Alessio, Fontana, Amoruso, Ventola, Bigica, Barone e tanti altri) impegnati in iniziative sociali e solidali. 

 
Le due squadre, accompagnate dai sindaci Vito Leccese e Luca Salvetti ed alla presenza della famiglia di Igor, si ritroveranno insieme per onorare la memoria e il legame speciale che ha unito Igor ad entrambe le tifoserie e alle due città. L'evento avrà carattere benefico: il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza, a sostegno di iniziative, enti o associazioni di Livorno. 

 

(AGENPARL)
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