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Toscana

Ferragosto a Castiglione della Pescaia: una settimana di eventi tra musica, cultura, archeologia e spettacolo

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Castiglione della Pescaia

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Ricco calendario di appuntamenti nella settimana di Ferragosto, a Castiglione della Pescaia e nelle frazioni.

Martedì 11 agosto , alle 10:00 , presso la Green Beach , l'appuntamento è con il laboratorio di tartAmare "Chi è passato di là?" : una mattinata all'insegna della creatività rivolta ai bambini dai 7 ai 12 anni.

La sera, alle 21:00 , al MuVet di Vetulonia , torna l'appuntamento con Archeologia sotto le Stelle 2026 . Protagonista della serata sarà Giuseppina Carlotta Cianferoni , già direttrice della Sezione Etrusca del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, con l'incontro "Miti e storie dalla Grecia all'Etruria" . Sarà un viaggio tra miti, divinità, ceramiche figurate e racconti che attraversano il mondo greco ed etrusco, prendendo spunto dalla mostra "Un Mecenate e i suoi tesori. La Collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona in Roma" . L'ingresso è libero.

Il Giardino Viaggio di Ritorno ospita invece "Il Ballo della Terra" , una serata dedicata all'incontro tra arte, musica e tradizioni popolari. L'appuntamento, alle 21:00, si aprirà con una visita guidata in notturna insieme all'artista Rodolfo Lacquaniti, alla scoperta del Giardino e delle sue opere. A seguire, intorno alla Balena, lo spettacolo di Tarantucore accompagnerà il pubblico tra pizzica salentina, tammurriate campane e tarantelle calabresi. La serata si concluderà con un aperitivo.

Nel suggestivo scenario del Giardino di San Giovanni Battista, ex Orto dei Frati , martedì alle 21:30 si svolgerà una serata dal titolo "Itinerario spirituale fra Nazareth, Betania e Magdala … tra l'azzurro del cielo e il blu del mare" , uno degli appuntamenti in preparazione alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, promossi dalla Diocesi . A guidare il pubblico in questo percorso saranno Patrizio Piccioni , già presidente dell'Istituto Musicale Comunale di Grosseto, e Maddalena Gentili , del Coro di Voci Bianche della Scala di Milano, con un intreccio di voce e musica. La serata sarà accompagnata anche da una riflessione sulla Parola e sulla tradizione dei Padri della Chiesa, proposta dai teologi Claudio e Laura Gentili , sposi impegnati nell'approfondimento e nella divulgazione della fede cristiana.

(AGENPARL)
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