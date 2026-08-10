Vetulonia si racconta con il FAI: passeggiata nel borgo tra storia, tradizioni e musica

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Mercoledì 12 agosto la passeggiata nel borgo alle 19:00, a seguire il concerto "La luna vista dalla luna" nell'ambito del Grey Cat Festival
Il borgo di Vetulonia torna protagonista degli appuntamenti del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano. In occasione del Grey Cat Festival, la delegazione della provincia di Grosseto organizza per mercoledì 12 agosto una passeggiata alla scoperta del borgo , con partenza alle 19:00 davanti al Museo archeologico Isidoro Falchi .
Un'occasione per conoscere più da vicino la storia, il patrimonio e le tradizioni di Vetulonia, attraverso un percorso che toccherà alcuni dei luoghi più significativi del paese, dalla Chiesa dei Santi Simone e Giuda al la Chiesina della Madonna delle Grazie , le antiche mura e la torre.
La passeggiata consentirà di approfondire la conoscenza di Vetulonia e delle sue tradizioni, sarà possibile anche assistere a una dimostrazione di Palla Eh! , il tradizionale gioco del passato che ancora oggi si tramanda di generazione in generazione, e conoscere la storia del Palio dei ciuchi insieme all'associazione Amici di Vetulonia APS .