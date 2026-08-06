(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Tra gli appuntamenti chiave del calendario internazionale di settembre, GIGA Africa 2026 di Benchmark Mineral Intelligence torna al Four Seasons Resort di Marrakech, in Marocco, il 29-30 settembre per la sua seconda edizione dopo il successo dell’evento inaugurale del 2025. La conferenza si concentra sul peso crescente dell’Africa all’interno della catena di approvvigionamento globale delle batterie e nella produzione di minerali critici.
Obiettivi e Focus della Conferenza
- Benchmark Connect: La grande novità dell’edizione 2026 è l’introduzione di questo programma dedicato all’abbinamento degli investitori, pensato per facilitare i contatti diretti tra attori industriali e finanziari.
- Profilo dei partecipanti: Il parterre unisce istituzioni e grandi marchi industriali, spaziando da delegazioni governative di primo piano (come il Ministero delle Miniere Zimbabwe) a colossi dell’automotive come Volkswagen Africa. Questa combinazione offre una chiave di lettura privilegiata su come i governi africani stanno posizionando le proprie politiche sui minerali critici nei confronti degli investitori internazionali.
Il caso strategico del Marocco e del gruppo OCP
La scelta di Marrakech come sede non è casuale e chiama in causa direttamente il posizionamento strategico del Marocco nel settore:
- Il ruolo di OCP: Il colosso statale dei fosfati del Marocco (che avrà speaker confermati all’evento del 2026) rappresenta un asset chiave per gli osservatori delle terre rare.
- Sottoprodotti e nuove opportunità: Oltre al core business dei fertilizzanti, la lavorazione industriale della roccia fosfatica genera flussi di sottoprodotti di terre rare. A livello globale, diversi produttori stanno investendo per recuperare commercialmente questi elementi, aprendo nuovi scenari di approvvigionamento alternativi ai poli tradizionali.