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Politica Interna

MILANO. DE CORATO (FDI): SU ARRESTO AGENTI BENE INTERVENTO CORPO POLIZIA LOCALE, DA PALAZZO MARINO GIUNGA GIUSTO RICONOSCIMENTO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Rispetto agli agenti arrestati della Polizia Locale a Milano per arresto illegale, falso ideologico e peculato desidero esprimere un plauso ai colleghi che hanno individuato e fermato queste mele marce prima che potessero reiterate i loro reati. Una dimostrazione del fatto che l'intero corpo di Polizia Locale è sano e meritevole del rispetto di tutti i milanesi. Auspico che la solidarietà e il riconoscimento del corpo di Polizia arrivi anche da Palazzo Marino. Mi auguro, per esempio, che il presidente della commissione Sicurezza Albiani inizi a difendere l'onorabilità dei 3300 'ghisa' che ogni giorno operano correttamente per garantire sicurezza ai milanesi". Lo dichiara il Deputato di Fratelli d'Italia, Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle passate giunte di centrodestra a Milano Riccardo De Corato.

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